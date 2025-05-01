تقييد الحكم على إنجازات الرئيس الأمريكي في فترته الرئاسية في أول مئة يوم هو كشف حساب معتاد لدى الرأي العام الأمريكي مع كل الرؤساء.

أول من أمس، بدأ كشف الحساب الصعب مع الرئيس دونالد ترامب الذي أمضى أصعب وأخطر وأكثر مئة يوم أولى إثارة للجدل في أي عهد من عهود الرؤساء الأمريكيين.

احتفل ترامب بهذه المئوية في ميتشغان، حيث قاعدة عمال صناعة السيارات، الذين ساندوه في معركة رئاسته الأخيرة.في كلمته فسر ترامب كل إنجازاته بأنها نجاحات غير مسبوقة، وأنه فعل في مئة يوم فقط ما لم يفعله كل من سبقه من رؤساء في مئة عام!

خصوم ترامب يتهمونه بأنه تسبب بسياساته «الفوضوية الاستعراضية»، على حد وصفهم، بخلق حالة من الاضطراب وعدم اليقين السياسي والأمني والاقتصادي والمالي.

خصومه يتهمونه بأنه تسبب بأكبر قدر من الخسائر في قيمة الدولار، وهبوط أسهم البورصة الأمريكية والأسواق العالمية، ويتوقعون ارتفاع أسعار السلع والخدمات والبضائع في الأسواق الأمريكية.خصوم ترامب يصفون أيامه الأولى بأنها الأسوأ، وهو وأنصاره يرون أنها الأيام الذهبية من أجل تحقيق شعار «أمريكا أولاً»!