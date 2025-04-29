المنطق الخاص لترامب

تجليات الرئيس دونالد ترامب التي يغرد بها سياسياً كل يوم خارج الطقس أحياناً تتحدى العقل والمنطق والعرف السائد والنظام السياسي المعروف الذي استقرت عليه البشرية منذ مرحلتي ما بعد الحرب العالمية الثانية والحرب الباردة والوفاق.

آخر أقوال الرئيس ترامب التي صدح بها هي أنه يريد أن تمر السفن التجارية الأمريكية عبر قناتي بنما وقناة السويس مجاناً دون دفع أية رسوم مرور.

وقال ترامب إنه وجه وزير خارجيته ماركو روبيو أن يبدأ فوراً بمتابعة تنفيذ هذا الأمر.

بالطبع بدأت أصوات من الخبراء والمفكرين والسياسيين في بنما ومصر في رفض فكرة ترامب من منطق أن هاتين القناتين قناتان دوليتان استراتيجيتان تعملان، ويتم تشغيلهما بشكل تجاري وتمثلان مصدراً أساسياً للدخل السنوي لهما من خلال الرسوم الدولية المتعارف عليها في عمليات النقل البحري والتجارة العالمية.

ويأتي أسلوب ترامب في طرح المسألة وكأنه «أمر سلطاني» يأتي من رئيس مجلس إدارة العالم لهذه الدول.

إنه الأسلوب نفسه الذي أعلن فيه أنه يريد الاستحواذ على جزيرة غرينلاند وفرض تعرفة ورسوم على واردات العالم لبلاده، والمنطق نفسه الذي قرر به أنه يريد تحويل قطاع غزة إلى ريفيرا ويطرح من أوكرانيا التنازل عن 20% من أراضيها لروسيا!!