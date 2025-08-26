الفلبين.. نائبة الرئيس تنتصر قضائياً

وسوء استخدام المال العام، والتهديد بقتل رئيس الجمهورية فرديناند ماركوس الابن وعقيلته، انتقاماً لقرار الأخير بإقالتها من موقعها في مجلس الأمن القومي، ثم قيامه بتسليم والدها (الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي) إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي لمحاكمته بتهم القتل خارج نطاق القانون إبان حملته المثيرة للجدل ضد المخدرات ومافياتها أثناء الفترة التي تولى فيها رئاسة البلاد ما بين عامي 2016 و2022.
غير أن بعض المراقبين لا يحبذون هذا الرأي قائلين إن قرار مجلس الشيوخ والمحكمة العليا لا يعني تبرئتها، وإنما حفظ الاتهامات الموجهة ضدها إلى حين، وقد يعاد إثارتها في أوقات الضرورة السياسية.
إن ما جرى في مجلس الشيوخ يحمل رسالة واضحة مفادها أن دوتيرتي تملك نفوذاً هائلاً وشعبية سياسية كافية لخوض معركة 2028 الرئاسية من أجل الحفاظ على إرث والدها السياسي وتبرئته والضغط للإفراج عنه.
وبذلك ترد بقوة على معسكر الرئيس ماركوس الذي كان حليفاً لها ولوالدها في انتخابات 2022، وحققت معه فوزاً انتخابياً ساحقاً، قبل أن تختلف معه على جملة من القضايا، ويتبادلا الاتهامات داخل أروقة السلطة.
ولعل ما يبرهن على مدى نفوذ آل دوتيرتي في مختلف الأوساط الرسمية هو أن الرئيس السابق تمكن، حتى وهو معتقل على بعد آلاف الأميال من بلاده، من التأثير في نتائج الانتخابات البرلمانية والبلدية النصفية التي جرت في مايو الماضي بدليل أنه فاز شخصياً بمنصب عمدة مدينته (دافاو سيتي)، وأوصل ابنه سباستيان إلى منصب نائب عمدة تلك المدينة، وأعاد ابنه الآخر باولو مرة أخرى إلى عضوية مجلس الشيوخ.
ولعل ما يقوي موقع سارة دوتيرتي ويضعف في الوقت نفسه موقع الرئيس فرديناند ماركوس الابن هو أن شقيقة الأخير السناتور إيمي ماركوس متحالفة معها ضد شقيقها، وصوتت لصالح تعليق مساءلتها، ودعت الفلبينيين من خلال بث تلفزيوني إلى قبول القرار القضائي قائلة إن صوت القضاء هو صوت الدستور، وعلى الجميع احترامه.
ذلك أن بكين نجحت بصورة غير مسبوقة في التغلغل إلى حرم السياسة الداخلية للفلبين خلال سنوات حكم الرئيس رودريغو دوتيرتي الذي أدار ظهره لواشنطن لصالح بكين، واحتضن المستثمرين الصينيين.
وزار بكين خمس مرات خلال ستة أعوام، وتودد علناً لنظيره الصيني تشي جينبينغ، بل وتجاهل حكماً أصدرته محكمة التحكيم الدولية عام 2016 لصالح بلاده ضد الصين في نزاعهما حول جزر صغيرة في بحر الصين الجنوبي تدعيان ملكيتها.
وبعد فوز ماركوس في 2022 وتسلمه قيادة الفلبين سارع إلى تحسين علاقات بلاده مع واشنطن والنأي بنفسه عن بكين، وذلك من خلال السماح للقوات الأمريكية باستخدام قواعد عسكرية فلبينية لمراقبة التحركات العسكرية الصينية بالقرب من مضيق تايوان، وغيرها من الإجراءات.