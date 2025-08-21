قصة المرأة في السينما المصرية

وللناقد السينمائي محمود عبد الشكور رأي معتبر، مفاده أن السينما المصرية ترجمت صورة المرأة المصرية، بما يناسب صورة المجتمع نفسه، «ففي الماضي كانت المرأة مهمشة، وكان ظهورها في الأفلام عبارة عن وسيلة للبهجة والإغراء أحياناً فقط، ولكن في الستينيات عبّر المخرجون عن وجود المرأة بدور أكبر، فظهرت نماذج غير مسبوقة للمرأة، في شكل ساخر، مثل فيلم (الأستاذة فاطمة)، ثم تحول شكل المرأة من الشعبية إلى القوية، في فيلم (السفيرة عزيزة)، والمرأة التي تعلمت وازداد وعيها، كما في فيلم (الباب المفتوح)».
إذ لا يجب أن ننسى حقيقة الدور الرائد لكل من عزيزة أمير، وآسيا داغر، وبهيجة حافظ، في دخول مصر إلى عوالم الفن السابع من أوسع الأبواب.
ثم قامت في عام 1929 ببطولة فيلمها الثاني «بنت النيل»، الذي أنتجته وكتبت قصته بنفسها، وأخرجه المخرج البرتغالي باولو روكا، وفي عام 1933، قامت بإخراج وبطولة وكتابة قصة فيلمها الثالث «كفري عن خطيئتك».
أما آسيا داغر (1908 ــ 1986)، فهي الأخرى صاحبة دور ريادي في السينما المصرية، استحقت معه لقب «سيدة المنتجين»، كونها أول امرأة مصرية تقوم بتأسيس شركة لإنتاج وتوزيع الأفلام، وهي شركة «لوتس»، التي كانت باكورة أعمالها فيلم «غادة الصحراء» عام 1929، ناهيك عن أن آسيا قدمت من خلال شركتها جيلاً من المخرجين الجدد، الذين قامت الصناعة السينمائية على أكتافهم، من أمثال بركات وكمال الشيخ وعز الدين ذو الفقار وحسن الإمام.
ثم قامت بهيجة بتأسيس شركة للإنتاج السينمائي تحت اسم «فنار فيلم»، التي أنتجت من خلالها فيلم «ليلى بنت الصحراء» في عام 1937، وهو أول فيلم مصري ناطق، وعرض في مهرجان برلين السينمائي في العام التالي، ونال جائزة.
والحقيقة أن بهيجة حافظ لم تكن ممثلة ومنتجه فقط، وإنما كتبت قصص أفلامها، ووضعت الموسيقى التصويرية لها، لأنها كانت من خريجات معهد الكونسرفتوار في باريس، وصممت أيضاً ملابس الممثلين وديكورات المشاهد.