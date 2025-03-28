إعادة استخدام الموارد لمستقبل أكثر استدامة

أظهرت الحملة الرمضانية التي أطلقتها مجموعة تدوير، تحت شعار «نقاء»، نجاحاً كبيراً، من خلال حجم التفاعل الجماهيري مع فعاليات وأنشطة هذه الحملة، حيث شارك العديد من أفراد المجتمع في أبوظبي والعين والظفرة، وأثروا معلوماتهم بالكثير من النصائح، حول كيفية تقليل النفايات وإعادة استخدام الموارد من أجل مستقبل أكثر استدامة.

وجاءت هذه الحملة لتعكس أهمية التفاعل المجتمعي الذي يتسم به عام 2025 «عام المجتمع»، وإيماناً منا في مجموعة تدوير بضرورة أن تصبح الاستدامة جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية، ومبدأ نستند إليه في ممارساتنا اليومية، أطلقنا حملتنا الرمضانية تحت شعار «نقاء»، لما يحمل هذا المعنى من مفاهيم راقية، نسعى جميعاً لنتحلى بها، ونشجع أفراد المجتمع على تبنّيها، من خلال حثهم على تبنّي الاستدامة في كل ما يقومون به، كامتدادٍ لهذه القيم الإنسانية السامية. ومن أهم ما نشجعهم على القيام به، تقليل ما أمكن من النفايات التي يخلفونها، خاصة في هذا الشهر الكريم، وإعادة استخدام الموارد التي بين أيديهم لخدمة أغراض جديدة أخرى، ومن ثم إعادة تدوير ما يمكن أن نطلق عليه نفايات، من تلك الموارد التي انتهت صلاحية استخدامها، ولم تعد تصلح لاستخدامها مرة أخرى. كل ذلك بهدف أن نحظى نحن وتحظى الأجيال القادمة بمستقبل أكثر نظافة ونقاء، وبيئة أكثر استدامة.

وكان من بين هذه الفعاليات، التي تضمنتها الحملة الرمضانية لمجموعة تدوير هذا العام، تحت شعار «نقاء»، دعوة الجمهور لحضور مهرجان الشيخ زايد، بالتعاون مع مؤسسة الأسرة، وأنشطة أخرى ممتعة لكل أفراد العائلة في حديقة أم الإمارات في أبوظبي، إضافة إلى تنظيم ورش عمل وجلسات حوارية بناءة في مهرجان «لمه على بحر». وقد وفرت الفعالية التي أقيمت في حديقة أم الإمارات، فرصة ممتعة للزوار من جميع الأعمار، لاكتساب المعرفة المهمة حول إعادة التدوير وإثراء معلوماتهم الشخصية، من خلال حضور ورش العمل التفاعلية، والتمتع بممارسة الألعاب المتنوعة، والعديد من المفاجآت.

رونق

عادة ما يكون لشهر رمضان المبارك طابعه المميز، خاصة في ما يتعلق بالطعام وإعداد الموائد الشهية عند الإفطار. ويوفر لنا شهر رمضان فرصة للتأمل في عاداتنا وممارساتنا اليومية، خاصة في ما يتعلق بقضية التعامل مع مشكلة زيادة نسبة نفايات الطعام، ونفايات المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.

وهنا، تأتي أهمية حملتنا الرمضانية الرامية إلى تعزيز المسؤولية البيئية بين أفراد المجتمع خلال شهر رمضان المبارك، من خلال تشجيع الجمهور على حضور ورش العمل التفاعلية، التي من خلالها يتعرفون إلى مشكلة النفايات، ويتعلمون الطرق السليمة للتخلص منها.

كما تهدف الأنشطة المختلفة التي نظمناها على خشبة المسرح خلال الحملة، إلى تشجيع أفراد المجتمع على تبنّي العادات والممارسات المستدامة، بما في ذلك تبنّي مبادئ الاستدامة الـ 3 «تقليل النفايات وإعادة استخدام الموارد، وإعادة تدويرها»، ما يعزز ثقافة الاستهلاك الواعي.

كل ذلك من منطلق حرصنا على أن يصبح مجتمعنا مجتمعاً مستداماً، من خلال العمل على إحداث تغيير إيجابي خلال الشهر الفضيل.

وكان من أبرز مظاهر تفاعل أفراد المجتمع مع حملتنا الرمضانية «نقاء»، أنها أتاحت لهم فرصة للفوز بجوائز كبيرة، من خلال متابعتهم لقنوات التواصل الاجتماعي التابعة لمجموعة تدوير.

والتي شملت المسابقات الأسبوعية، ومقاطع الفيديو المؤثرة، وآخر المستجدات حول أنشطة وأعمال مجموعة تدوير خلال هذا الشهر الفضيل. ومن خلال هذه الحملة، استعرض المشاركون مهاراتكم في إعادة التدوير، مثل أن يقوموا بتحويل علبة مشروبات قديمة إلى عمل فني، أو من خلال استخدام مواد لتخدم أغراضاً جديدة أخرى.

أنشطة متنوعة وممتعة، ساهمت في تشجيعهم على تبنّي العادات والممارسات المستدامة، ما يمهد الطريق لمستقبل أنظف وأكثر استدامة. كما يستطيع الجمهور الحصول على الكثير من المعلومات والنصائح حول الاستدامة، وتعلم الكثير عن الطرق العملية المستخدمة في تقليل النفايات، من خلال متابعة قنوات التواصل الاجتماعي التابعة لمجموعة تدوير على إنستغرام @tadweer.group، وعلى لينكدان، وعلى فيسبوك، ومنصة إكس.