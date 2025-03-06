نتائج القمة العربية

لخصت القمة العربية الطارئة بالقاهرة في الآتي:

أولاً:مجرد عقد الاجتماع وجمع قادة العرب.

ثانياً:إصدار بيان قوي عاقل عملي وحكيم.

ثالثاً:رفض مشروع التهجير القسري لأهل غزة.

رابعاً:ربط غزة بمشروع الدولة الفلسطينية الواحدة.

خامساً:التأكيد على حل الدولتين والحل السلمي.

سادساً:التأكيد على ضرورة الإيقاف الكامل لإطلاق النار والانسحاب النهائي لقوات الاحتلال من غزة.

سابعاً:رفض سياسة منع المساعدات والتجويع وعقاب المدنيين العزل من سكان غزة.

ثامناً:تشجيع السلطة الفلسطينية على إجراءات الإصلاح تمهيداً لقيامها بتولي مسؤوليتها في إدارة غزة.

تاسعاً:الموافقة على خطة الإعمار المصرية وبدء سلسلة إجراءات واجتماعات دولية لتنظيم عملية التمويل والدعم، من خلال وجود صندوق دولي يشرف على مراحل الإعمار العاجلة والمتوسطة والنهائية.

الأهم بعد صدور هذا البيان انتظار ردود الفعل من جانب مثلث «حماس»، حكومة نتنياهو، وإدارة ترامب.

بناء على ردود الفعل تبدأ مسيرة طويلة.