كنا أكثر وفاءً للشغف؟

كما لم تغفل الأجزاء الأولى القضايا الأخلاقية، من استغلال الديناصورات لأغراض ربحية، إلى التلاعب الجيني وآثاره.
بالرغم من أنني من محبي سلسلة العالم الجوراسي إلا أنني لست بصدد الكتابة عنه، وإنما عن العقل الإبداعي الذي قام بتأسيس وصياغة واحدة من أكثر القصص رواجاً في العالم وتحولت إلى أشهر الأفلام على مدار عقدين من الزمان.
الذكاء يكمن في استثمار الشغف كنقطة قوة ودعمه بالعلم والمعرفة المكتسبة من مجال التخصص حتى يحدث فرقاً ويرتفع إلى سقف يصعب الوصول إليه، وهذا تماماً ما فعله مايكل، حين جمع بين العلم والخيال.
الشغف قد ينام فينا طويلاً، لكنه لا يموت، وقد يغيّر مسارنا حينما يقرر الخروج في وقت لم نتوقعه. كن مرناً في التعامل مع شغفك وانظر له من زوايا عدة، حتى تستثمره بالشكل الأمثل. ماذا لو كان أقصر طريق لحياة الثراء هو باستثمار الشغف؟ ماذا لو أدركنا أن القدرة على إيجاد الحلقة بين الشغف والمهنة فن لا يتقنه الكثيرون؟