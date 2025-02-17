ماذا تريد إسرائيل بالضبط؟

هل تريد إسرائيل غزة بلا حماس؟.. أم تريدها بلا أي سكان فلسطينيين؟.. هل أزمة حكومة نتانياهو مع «حركة حماس» أم مع الشعب الفلسطيني في هذا القطاع؟ هل «الحل» يكون في «خروج» قيادة حماس السياسية والعسكرية، أم في تهجير كل سكان غزة؟

كلام سموريتش وزير المالية الإسرائيلي، وأحد أهم أقطاب اليمين الإسرائيلي الحاكم عن مستقبل الفلسطينيين يجب أن يؤخذ بمنتهى الجدية من قبل الحسابات العربية. قال الرجل: أمام الفلسطينيين في غزة والضفة 3 خيارات لا رابع لها، هذه الخيارات هي: أولاً: خيار أن يهاجروا ويتركوا هذه الأراضي.. ثانياً: خيار أن يبقوا في أراضيهم، ولكن بلا عمل عسكري، وبلا أي حقوق سياسية من أي نوع.. ثالثاً: أن يفكّروا في المقاومة، فتتم إبادتهم الجماعية من قبل جيش الدفاع.

حقيقة ما تريده إسرائيل، وحجم موافقة إدارة ترامب على هذه الأهداف، هو الذي سوف يحدّد صورة مستقبل الحلول والصراعات الممكنة في المنطقة. من هنا، تأتي أهمية وجود تصور سياسي للنظام الإقليمي العربي يستطيع به المواجهة العملية والواقعية للأمور بناء على مبادئ خدمة المصالح العربية العليا وخدمة الأمن القومي للمنطقة.