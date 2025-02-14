قمة القاهرة الطارئة التي سوف تنعقد يوم 27 من الشهر الحالي هي أخطر قمم الأمن القومي العربي على الإطلاق.

في تاريخ العالم العربي 3 قمم مفصلية، الأولى في مايو 1946 في أنشاص بمصر، بحضور 7 دول مؤسسة لجامعة الدول العربية.

القمة الثانية هي قمة الخرطوم في أغسطس 1967 عقب هزيمة 1967، التي أعلن فيها العرب اللاءات الـ3 الشهيرة، ودعمهم القوي لدول المواجهة.

القمة الثالثة هي قمة القاهرة الطارئة عقب غزو صدام حسين لدولة الكويت، وأعلنوا فيها رفضهم للغزو، وضرورة مواجهته بكل الوسائل.

قمة القاهرة المقبلة هي قمة لاءات 3 أخرى:

لا للتهجير القسري للشعب الفلسطيني.

لا لبيع أو نقل ملكية غزة لأي قوى أخرى كانت.

رفض أسلوب الانصياع للأوامر الأمريكية، التي تتصرف في البلاد والعباد كيفما تشاء.

لا أحد يريد معاداة الولايات المتحدة، ولا أحد يريد استبدال التعاون معها بقوى أخرى، لكننا كدول وشعوب ذات سيادة على مصائرنا وأراضينا نرفض العبث بمصائرنا وإرادة شعوبنا.