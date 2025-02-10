منحى إيجابي لمستقبل القطاع العقاري في دبي

عرفت دبي حتى أوائل القرن العشرين بتجارة اللؤلؤ المستخرج من زرقة بحارها الخلابة لتشكل منذ زمن طويل مركزاً رئيسياً لتجارة اللؤلؤ في المنطقة، أما اليوم فتتربع دبي في صدارة الدول الأكثر ديناميكية اقتصادية وتنوعت قطاعاتها لتنافس أعرق المدن عالمياً.

وتبرز عقارات دبي كلؤلؤ العصر الجديد بشموخ ناطحات سحابها وفخامة مشاريعها، وأصبح تملّك عقار في دبي حلماً يراود المستثمرين الساعين إلى عوائد مرتفعة على رأسمالهم، والأفراد الطامحين إلى حياة آمنة والاستمتاع بالعيش في مدينة تؤمن لهم الطمأنينة والرفاهية والاستقرار.

وقد شهد عام 2024 أعلى رقم في تاريخ دبي من حيث إجمالي عدد المعاملات العقارية الذي بلغ 2.78 مليون معاملة بما في ذلك المعاملات التجارية بزيادة تصل إلى 17% عن إجمالي معاملات العام 2023. كما اجتذبت دبي أكثر من 110 آلاف مستثمر جديد في القطاع العقاري، بنمو وصل إلى 55%، مما يؤكد جاذبية الإمارة وجهة استثمارية عالمية.

ومع بداية العام الجديد، يستمر الزخم العقاري والطلب العالمي للتملك أو الاستثمار في الإمارة الحلم، فحقق سوق العقارات في دبي بداية قوية لعام 2025، مع زيادة بنسبة 23% في إجمالي عدد المعاملات العقارية بالمقارنة مع العام 2024.

وتتعدد المؤشرات التي تدل بوضوح على المنحى الإيجابي لمستقبل القطاع العقاري في دبي، فقد ازدادت مبيعات الأراضي خلال شهر يناير بوتيرة استثنائية مع بيع أكثر من 800 قطعة أرض بزيادة 152% على أساس شهري عن العام 2024. وتشكل هذه المبيعات قاعدة صلبة لاستمرار التوسع والنمو للقطاع العقاري في مؤشر يؤكد أن الزخم بالسوق العقارية قوي وأن الطلب الكبير سيلبى من خلال المشاريع التي وضعت على طريق التنفيذ.

إن الأرقام تؤكد مرة جديدة أن عقارات دبي تشكل وجهة آمنة للاستثمار والتملك مع ثقة قوية بالإمارة التي تم بناؤها على أسس صلبة خلال السنوات الماضية.