أهمية غزة المادية!

هل غزة مجرد قطعة ركام مدمرة؟

هل غزة مجرد 360 كم مربع بلا أي موارد أو أي مداخيل مستقبلية؟

موقع غزة على ساحل البحر المتوسط هو موقع فريد ومميز، يتمتع بطقس بديع الأغلبية العظمى من العام، وموقعها على المتوسط يجعلها في نقطة التقاء مهمة مع مصر وإسرائيل وقبرص واليونان، ويمكن أن تكون مقصداً سياحياً جذاباً في حال الاستقرار الأمني والسياسي، ويمكن أيضاً أن تشكل خط ربط بري بين مصر من ناحية، وإسرائيل من ناحية أخرى.

الذي قد يغيب عن أذهان البعض أنه في عام 2000 تم اكتشاف حقلين من الغاز على بعد 30 كلم من شاطئ غزة، وتم التأكد من وجود احتياطات هائلة على عمق 600 متر.

وحددت الشركة البريطانية القائمة بالتنقيب الكمية الموجودة في بحر غزة ما يقدر بـ 1.4 تريليون قدم مكعبة، وهو ما يكفي قطاع غزة والضفة الغربية من الاحتياجات لمدة 15 عاماً، ويمكن أيضاً التصدير للخارج.

أما الحقل الثاني الذي لم يستكشف بعد هو الحقل «هاريس 2»، وهو يقع ضمن المنطقة الحدودية بين قطاع غزة وإسرائيل.

غزة ليست مجرد قضية أمنية أو تخوف من عمليات عسكرية، لكنها أيضاً سواحل لها قيمة مادية.