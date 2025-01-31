أوروبا «العجوز جداً»

شاخت أوروبا وأصبحت بالفعل القارة العجوز.

علامات الشيخوخة هذه المرة ليست في اتساع الحدود والأراضي والمستعمرات التي تسيطر عليها، هذا عصر انقضى أمره.

علامات الشيخوخة انخفاض في مؤشرات الإنتاج، وضعف التأثير في الاقتصاد العالمي، وفشل التأثير في تشكيل وحسم صراعات وتقلبات العالم، وانخفاض حصتها في موازنتها وإنفاقها في الدفاع.

بالأمس أعلن وزير الاقتصاد الألماني، المشرف على أهم اقتصاد فاعل ومؤثر في 27 دولة أوروبية، تخفيض توقعات نمو الاقتصاد الألماني من معدل 1.7% عام 2025 إلى 0.03%، وهو معدل متدنٍ للغاية.

وفسر وزير الاقتصاد الألماني ذلك بتوقع ارتفاع التعريفات التي قرر الرئيس ترامب فرضها على الصادرات الأوروبية إلى بلاده.

ها هي أوروبا الآن تصارع بقوة من أجل أن تحافظ على مكانها وترتيبها في حركة التجارة الأمريكية بعدما تفوقت عليها مؤشرات التجارة في الولايات المتحدة والصين.

وتخشى أوروبا أن يؤدي دخول دول مثل الهند والبرازيل وكوريا الجنوبية إلى أسواق العالم بقوة متصاعدة إلى إضعاف جديد لمكانتها في حركة الاقتصاد العالمي.

هناك غضب شديد داخل أروقة البرلمان الأوروبي الذي يطالب بأن تبدأ أوروبا بثورة حقيقية في رفع مستوى الإنتاجية والخدمات التي تراجعت بقوة أخيراً.