قصة أول من لحّن قصيدة لنزار قباني

في زمن الوحدة السورية - المصرية (من 1958 إلى 1962) توافد العديد من نجوم الفن السوريين إلى القاهرة بحثاً عن النجومية والشهرة والانتشار، أحد هؤلاء كان الملحن والمطرب نجيب السراج المولود في حماة سنة 1923، والمتوفى في دمشق سنة 2003، والذي حل في القاهرة في عام 1960، وسرعان ما لمع اسمه وعرفه الجمهور العربي الكبير كونه مطرب سوريا الأول.

جاء السراج إلى مصر مصطحباً معه صديقه وزميله ونديمه وخال زوجة أخيه الأديب المرحوم عدنان قمباز، الذي كان قد تعرف عليه، وتوثقت صلته به منذ منتصف الخمسينات.

وكان مجيئه إلى قلعة الفن المصرية من بعد سنوات من المعاناة والتنقل من مسكن إلى آخر، ومن مدينة سورية إلى أخرى، والكثير من المشاكل المعيشية، التي اضطرته للعمل في مهن متواضعة كونه خياطاً وبائعاً متجولاً ومنجداً، ناهيك عن معاناته من حالة عدم الاستقرار، بسبب سوء الأحوال الاقتصادية والاضطرابات السياسية، التي كانت سائدة في سوريا بالأربعينيات والخمسينيات، لكن الرجل كان مسلحاً بالطموح والرغبة العارمة في الارتقاء بنفسه فنياً، خصوصاً أنه كان قد تعلم العزف على العود على يد العازف الدمشقي القدير عمر النقشبندي، وحفظ الكثير من أغاني التراث السورية، من خلال تردده على سهرات البيوتات السورية العريقة مثل سهرات آل البرازي وآل الكيلاني وغيرها، بل كان فوق ذلك متذوقاً للشعر العربي بدليل أن أول لحن قدمه بصوته للإذاعة السورية سنة 1945 كان لقصيدة «إنْ كنت تنساني فلست تهواني» للطبيب الشاعر وجيه البارودي، والتي غناها آنذاك تحت اسم مستعار هو «فتى حماة»، كما أن الأغنية التي قدمها هدية لبلاده بمناسبة عيد الجلاء عام 1947 كانت أيضاً عبارة عن قصيدة بعنوان «مجد الجلاء» للشاعر شفيق جبري، وقد غناها حياً على الهواء، بسبب عدم امتلاك الإذاعة السورية آلات تسجيل وقتذاك.

في القاهرة تعرف السراج على محمد عبدالوهاب وفريد الأطرش وعبدالحليم حافظ ومحمد عبدالمطلب وكارم محمود ونجاة الصغيرة وشادية، ودعاه عبدالوهاب إلى منزله على العشاء، ليستمع منه، فغنى أمامه قصيدة «يا بيتها» لنزار قباني، والتي كان لحنها عام 1952م في وقت لم يكن فيه نزار قد اشتهر بعد، لذا فإن السراج يعد أول مطرب يغني قصيدة لنزار.

وبطبيعة الحال سأله عبدالوهاب عن صاحب القصيدة، فكانت إجابة السراج: «هذا شاعر سوري روحه حلوة». ويقال إن عبدالوهاب أطلق عليه في تلك السهرة لقب «عبدالوهاب سوريا» أمام ضيوفه من أهل الفن، وأن السراج كان سبباً في تعرف عبدالوهاب لأول مرة على شعر نزار، وربما كان سبباً أيضاً في تحمس الموسيقار الكبير لتلحين قصيدة «أيظن» القبانية كي تؤديها نجاة الصغيرة.

كتب عنه صديقه عدنان القمباز قائلاً: «رغم أن عبدالوهاب سمى نجيب بعبدالوهاب سوريا فإنه كان يشبه الموسيقار رياض السنباطي في أخلاقه، وفي عزلته وفي حبه لتلحين القصيدة، وفي اعتذاره وهروبه من الظهور في الإعلام المكتوب والمرئي والمسموع»، خصوصاً بعد أن فقد أمه الغالية عام 1984، حيث تأثر كثيراً بوفاتها وانكفأ في بيته، ولم يعد يخرج إلا لماماً، علماً بأنه ودعها بأغنية مؤثرة من ألحانه وكلمات الشاعر الكبير عمر أبو ريشة، عنوانها «وداع».

بقي أن نعلم أن السراج كان شديد التعلق بوطنه السوري، بل كان عاشقاً لكل مدنه، بدليل أنه غنى لدمشق «أدمنت حبك يا دمشق.. حبي أنا وله وعشق»، وغنى لحمص «حمص كم غنيتك وردة قبل موالي وبعده»، وغنى لحماة «حماة في خاطري لحن وأغنية، وفي ضميري صبابات أعانيها»، وغنى لحلب «هاجت الشوق تقاسيم صبا، فهفا القلب وناجى حلبا».

وأخيراً فإن السراج يعد من المطربين القليلين، الذين سجلوا الجل الأعظم من أعمالهم في الإذاعة «الإذاعة السورية وإذاعة الشرق الأدنى وإذاعة صوت العرب وإذاعة لندن وإذاعات تونس وليبيا والجزائر»، بمعنى أنه لم يغنِ إطلاقاً في الأماكن العامة والصالات الليلية أو في الأفراح، علماً بأنه لحن وغنى بصوته نحو 300 أغنية، ومثلها قدمها لغيره من فناني سوريا ومصر.