عقل الدولة

فهذه مجرد مظاهر خارجية لما هو أعمق، فالعقل الذي ينتجها، ويعيد تشكيلها تبعاً للتحولات ليس فعلاً فردياً بل منظومة إدراكية، تعمل على مستويات متداخلة متمثلة في الرؤية والقرار والتقدير والحساب طويل المدى، إنه العقل الذي يوجه أدوات القوة نحو الصالح العام، ويدير السلطة برؤية تستشرف تحولات الزمن، وحين تعمل الدولة بعقل مفكر فإنها لا تدير الواقع كما هو، بل تعيد تعريفه وفق مشروعها الخاص، ومن هنا تغدو الدولة قادرة على تحويل التحديات إلى أدوات بناء.
والأزمات إلى فرص تنظيمية، لأن عقلها لا ينفصل عن قدرتها على إدراك الزمن، وتدوير الإرادة الجماعية، ضمن هندسة فكرية تستوعب اللحظة، وهذا يحيلنا إلى التفكير بالفرق الجوهري بين الدولة الناجحة والهشة، فالأولى يتقد عقلها بالتغيير المستمر، والثانية تستهلكه حتى الانطفاء.
وما تتطلبه من هندسة واعية للمستقبل، ولقد تشكل هذا الوجود السياسي من عقل سبق بنيته، ومن وعي جماعي اختار أن ينتج مشروعه على الاتزان لا على التعصب، وعلى التخطيط لا على المصادفة.
حيث كان هذا التحالف بذرة النور الأولى، التي تجاوزت حالة تردد تاريخي عطّلت بدورها ولادة الدولة العربية الحديثة في أماكن أخرى.
وفي هذا السياق نشأ التفكير البنيوي ليعزز القرار الوطني، ويحافظ في الوقت ذاته على الهوية وجذورها الراسخة بوصفها كياناً حياً نابضاً، يجمع بين الإرث والانفتاح، وبين الثبات والتطور، وبين الخصوصية والانخراط العالمي، وهنا يتجلى الفرق بين الدولة، التي تكتفي بتكرار الماضي، وتلك التي تبتكر لغتها الخاصة في صناعة المستقبل.
وفي عالم مضطرب الإيقاع لا تحتفظ الدول بمكانتها بقبضة من حديد، بل عبر حفاظها على عقلها الجمعي يقظاً، منتجاً للمعنى، ومهيأ للتجدد، وهكذا تروي الإمارات قصة متفردة، وتظل حاضرة كونها نموذجاً عالمياً ملهماً، تزدهر بثبات وبوعي سيادي يجعل التفكير سِمة مؤسسية، وبنية تحتية فكرية لوطن يشرئِب نحو النور.