ألغام «بايدن» متروكة «لترامب»

اليوم الاثنين 20 يناير 2025 يصبح دونالد ترامب رسمياً الرئيس رقم 47 في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

رئيس سابق من الحزب الجمهوري قضى فترته الأولى، وخسر في سباق انتخابي، يتولى الحكم بعد أن عاد إلى الساحة ليهزم مرشحة الحزب الديمقراطي بعد انسحاب المرشح الديمقراطي الأصلي.

ترك جو بايدن وإدارته للرئيس ترامب 6 ألغام معقدة متفجرة في الداخل والخارج.

أولاً: 700 ألف مهاجر غير شرعي يقيمون على الأراضي الأمريكية يتعين ترحيلهم.

ثانياً: تباطؤ اقتصادي بسبب ارتفاع التضخم وزيادة البطالة.

ثالثاً: وضع معقد ومكلف للدعم الأمريكي المرهق مالياً لأوكرانيا في حربها مع روسيا.

رابعاً: فشل في إنجاز اتفاق إيقاف إطلاق نار وتبادل أسرى ورهائن بين «حماس» وإسرائيل، وأزمة من يتولى أمن وإدارة غزة في صبيحة اليوم التالي.

خامساً: أزمة عدة إجراءات مقاطعة لروسيا وإيران وسوريا وفنزويلا والصين.

سادساً: أزمة مع منصة «تيك توك» لإيقاف نشاطها في الولايات المتحدة إذا لم تقطع علاقة الملكية مع الشركة الأم في الصين.

يذكر أن «تيك توك» تضم 170 مليون مستخدم، والعقوبات المنتظرة إذا خالفت الحظر هي خمسة آلاف دولار على كل مستخدم، أي غرامة كلية تقدر بـ850 مليار دولار.

ذلك كله يستلزم قرارات جذرية من ترامب وحجم صراعات ومفاوضات ومقايضات صعبة.

أول مئة قرار تنفيذي سوف توضح توجهات الرجل.