الحوار الوطني.. فقط معلومات وإحصاءات

هذا المقال ليس هادفاً للتحليل أو الاستنتاج لدلالات بعينها، بل أقرب لتقديم مادة أساسية دقيقة عن موضوعه توضح أبعاده وحدوده، عسى أن تكون محلاً لاجتهادات من آخرين لتقديم ما يرونه من قراءة لها وتحليلات يرونها أقرب للصحة.

والأمر يتعلق بالتجربة المهمة منذ عقود والتي عاشتها مصر خلال 3 أعوام، وهي الحوار الوطني. وقد مرت يوم 5 يوليو الجاري 3 سنوات كاملة على الاجتماع الأول لمجلس أمناء الحوار.

وقد بدأ الحوار بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي في 26 أبريل 2022، ما أسفر عن عديد من المعلومات والإحصاءات المرتبطة به، التي يبدو أهمها التالي:

يشارك في الحوار 65 حزباً سياسياً من بينها كل الأحزاب الكبرى المعارضة والمؤيدة، ومن بينها المنتمية إلى الحركة المدنية الديمقراطية المعارضة، وكل النقابات المهنية والعمالية بلا استثناء، وعدد من الجمعيات الأهلية، وكل منظمات وجمعيات حقوق الإنسان.

تم تشكيل مجلس أمناء الحوار من 24 عضواً، بالتشاور بين كل الأطياف السياسية والنقابية والأهلية، وتشكل، بخلاف المنسق العام ورئيس الأمانة الفنية، من: 7 أعضاء من أحزاب معارضة، و3 أعضاء من أحزاب مؤيدة، و12 عضواً مستقلين، ومنهم:

5 معارضين، و4 مؤيدين، و3 محايدين، ما يجعل تصنيفه الإجمالي: 12 معارضين، و7 مؤيدين، و3 محايدين. وضم المجلس 7 نواب بمجلسي البرلمان، 4 معارضين، و2 مؤيدين، ومستقل. وعقد مجلس الأمناء 37 اجتماعاً.

بحسب لائحته الأساسية، يتم اتخاذ القرارات في مجلس الأمناء بالتوافق ويحظر التصويت، وحال الاختلاف يتم رفع كل الآراء المختلف حولها لرئيس الجمهورية.

شكل مجلس الأمناء 3 محاور رئيسة للحوار حولها، سياسياً واقتصادياً ومجتمعياً، لكل منها مقرر عام ومقرر عام مساعد، وتتفرع عنها 19 لجنة فرعية، 5 سياسية و6 مجتمعية و8 اقتصادية، لكل منها مقرر ومقرر مساعد، بإجمالي 44 مقرراً ومقرراً مساعداً، توزعوا على النحو التالي:

13 من أحزاب معارضة، بنسبة 30%.

15 من أحزاب مؤيدة، بنسبة 34%.

16 مستقلون، بنسبة 36%، ومنهم 5 معارضين، و10 محايدين، ومؤيد.

12 عضو برلمان، منهم 4 معارضين، و6 مؤيدين، و2 محايدان.

تم عقد 105 جلسات عامة ومتخصصة علنية، تم بث غالبيتها كاملة على الهواء مباشرة، وبلغ عدد ساعات عملها أكثر من 400 ساعة.

بلغ المشاركون أكثر من 7320 مشاركاً، من بينهم نحو 20 سفيراً أجنبياً، وتحدث فيها أكثر من 3170 متحدثاً من بينهم 7 وزراء و179 ممثلاً حكومياً.

عقدت جلسات خاصة ومتخصصة في الحوار الاقتصادي (26 – 29 فبراير 2024)، أنتجت 96 توصية متوافق حولها، وبلغ عددها 13 جلسة لمدة 4 أيام. وشارك فيها 428 شخصاً.

عقدت عدة جلسات لمناقشة تعديل تشريعات الحبس الاحتياطي، أنتجت 24 توصية، منها 20 بالإجماع، و4 تحمل آليات تنفيذ مختلفة، واستمرت 13 ساعة عمل، وشارك فيها نحو 120 متحدثاً.

بلغت نسبة حاضري جلسات الحوار من القاهرة والجيزة 40% (29% القاهرة – 11% الجيزة)، حيث عقدت كل الجلسات في القاهرة، بينما حضر من المحافظات الأخرى 60% من المشاركين، ما يؤكد اتساع المشاركة جغرافياً واجتماعياً، وكانت نسبة الإناث 25% و75% من الذكور.

بالنسبة للتوصيات: تم رفع 136 توصية من المحاور الثلاثة لرئيس الجمهورية، و96 توصية اقتصادية، و24 توصية للحبس الاحتياطي.

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة في جلسة افتتاح الحوار الوطني يوم 3 مايو 2023. وفي خطابه بعد أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بمناسبة تولي منصبه (2 أبريل 2024)، وضع الحوار في المرتبة الثالثة من ملامح ومستهدفات للعمل الوطني خلال المرحلة المقبلة.

مؤكداً استكمال وتعميق الحوار الوطني خلالها، وتنفيذ التوصيات التي يتم التوافق عليها، على مختلف الأصعدة، في إطار تعزيز دعائم المشاركة السياسية والديمقراطية وخاصة للشباب.

وقد أعلن الرئيس على صفحاته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من مرة تأييده لبعض توصيات الحوار الوطني، موجهاً السلطات المختصة لدراستها والقيام بما يلزم دستورياً وقانونياً لتطبيقها، مثلما تم بخصوص استمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات العامة في مصر، وتعديل أحكام الحبس الاحتياطي.

كل هذا، فضلاً عن إصداره حزمة برامج حماية اجتماعية استجابة لمجلس أمناء الحوار (أغسطس 2023). تلك هي أبرز المعلومات والإحصاءات عن الحوار الوطني المصري، ونترك لمن يهمهم الأمر كل الحق في التحليل والتفسير والاستنتاج.