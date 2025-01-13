وهْم القدرة العسكرية

هل تعتقد قوات الحوثي فعلاً أنها قادرة على ضرب وهزيمة التحالف العسكري الأمريكي البريطاني الإسرائيلي المعادي لها؟

نحن هنا لا نتحدث عن مَن على صواب ومَن على خطأ، لا نتحدث عن انحياز سياسي لهذا أو ذاك، أو عن وجهة نظر مؤيدة لطرف ومعادية لآخر، ولكن نحن نتحدث عن الميزان العسكري، نحن نتحدث عن تحالف عسكري يضم الولايات المتحدة التي تأتي في صدارة الإنفاق العسكري في العالم، وبريطانيا الخامسة، وإسرائيل التي تنفق 25 مليار دولار سنوياً «قبل زيادته بعد 7 أكتوبر 2023»، بينما تبلغ موازنة الحوثي العسكرية – في أقصى حالاتها – من ضرائب وجباية وتهريب ودعم إيراني ما لا يزيد على ملياري دولار.

لخامس مرة تقوم قوات الحوثي بعملية مشتركة بالصواريخ والمسيرات مع القطع البحرية الأمريكية في الخليج.

وبناء على بيان المتحدث العسكري الحوثي قال إن المعركة الأخيرة مع حاملة طائرات أمريكية استغرقت 9 ساعات!

هل تعرفون معنى استمرار معركة مع حاملة طائرات لمدة 9 ساعات؟ وحسب كلام المتحدث الحوثي أكد أن «العملية حققت أهدافها».

لم نسمع قط عن خسائر مادية أو بشرية من الجانب الأمريكي، ولم نشهد غرق أو جنوح أي قطعة بحرية عسكرية أمريكية أخيراً.

إنها معارك عبثية يتم الرد عليها من الجانب الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي بقسوة وبقدرة تدميرية عالية في المواقع الاستراتيجية المهمة ومحطات الكهرباء وميناء الحديدة.

مرة أخرى هل يؤمن قادة الحوثي أن لديهم القدرة على الانتصار؟