حكومة الإمارات.. مسيرة تطوير وتحديث

في عالم مليء بالتحديات، وضمن إيقاع فائق السرعة نحو التميّز وتحقيق المكتسبات، لم يعُد ممكناً أمام الدول والحكومات الركون إلى الخطط المترهّلة، واعتماد البيروقراطية الرتيبة، بل أصبح لزاماً عليها تطوير أدائها ومتابعة كلّ ما يستجدّ من النظم الإدارية ومكتسبات التحديث، ولا سيّما في ما يتعلق بتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة الحكومات.

تعتمد دولة الإمارات العربية المتّحدة ومنذ نشأتها قبل أكثر من نصف قرن منظومة التطوير والتحديث في عمل الحكومة مع المراجعة الدقيقة لكلّ منجزاتها، فهي تعمل ضمن خططٍ مدروسة، وتراجع سياساتها بين كل فترة وأخرى من أجل ضمان أكبر قدر ممكن من صحة المسيرة التنموية للدولة، ونزاهة معايير التقويم، واستشراف الآفاق المستقبليّة.

فباتت دولة الإمارات «دولة المستقبل» بسبب ما عُرفت به من النظر الدائم إلى الأفق البعيد، ووضع الخطط اللازمة للتميّز في عالم يشهد ثورة تكنولوجيّة ورقميّة لا ينفع معها الإيقاع البطيء في إدارة الدولة وتوجيه دفة الحياة.

وعلى الرغم من الإنجازات المتميّزة في مسيرة الدولة التنموية في جميع المجالات، إلا أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، يقول في كتابه الثمين «رؤيتي: التحديات في سباق التميز»:

«إن السباق الكبير لم يبدأ بعد، فكل ما فعلناه حتى الآن هو الاستعداد لمرحلة بدأت في العقدين الأخيرين من القرن الماضي، ثم تسارعت خطواتها خلال السنوات السبع الأخيرة كمقدمة لما يمكن أن يصبح أسرع سباق اقتصادي عرفه العالم خلال المئة سنة الماضية».

وهذه إشارة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى جسامة المسؤوليات وضخامة التحديات التي تضطلع بها الحكومة من أجل تحقيق المزيد من المنجزات في مسيرتها الزاهرة لبناء الوطن والإنسان.

قبل عدة أيام أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الدورة الجديدة للحكومة الاتحادية للخطة الاستراتيجية 2031، حيث ستركز الحكومة كما جاء في كلام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التخطيط وتبسيط الإجراءات وتحقيق الكفاية المالية العالية للحكومة، وها هو يؤكد على المحتوى السابق.

فينشر تغريدة على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن فيها عن إطلاق منظومة جديدة لقياس الأداء الحكومي من أجل دعم الحكومة في اتخاذ القرارات ومتابعة الخطط والاستراتيجيات واستشراف العقبات والتحديات، ما يعني أن الحكومة ستظل في حالة يقظة دائمة في مسيرتها المتميزة في العمل والإنجاز.

«أطلقنا في الحكومة الاتحادية منظومة جديدة لقياس الأداء الحكومي، حيث تتيح المنظومة الجديدة دعم اتخاذ القرار ومتابعة الخطط والاستراتيجيات، وتعزيز القدرة على توقع بعض التحديات والفرص المستقبلية.

وذلك باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي»، إنّ هذه العبارة المعبرة من كلام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تشبه إلى حد كبير العبارات الدستورية التي تختزن في كلماتها القليلة الكثير من المعاني التي يتولى فقهاء القانون شرحها وتفسيرها، وها هو صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد يحدد المهام الأساسية للمنظومة الجديدة لقياس الأداء الحكومي.

والتي تتمثل في 4 مطالب محددة يتصدرها دعم الحكومة في اتخاذ القرار، وما يترتب على ذلك من النتائج التي سيكون لها أكبر الأثر في تقييم أداء الحكومة، ثم متابعة الخطط والاستراتيجيات بكل ما تنطوي عليه من جهد شاق ستبذله فرق العمل التي ستتولى تنفيذ هذه المهمة الشاقة، ثم تعزيز القدرة على توقع بعض التحديات المستقبلية.

وذلك بالاستعانة بمفهوم خوارزميات الذكاء الاصطناعي، التي هي مجموعة من الخطوات المنظمة التي تتمكن معها الأجهزة الحاسوبية من اتخاذ القرارات وحل المشكلات بناء على المعطيات والبيانات بطريقة تحاكي الذكاء البشري، ما يشير إلى مواكبة العصر في وضع الخطط ومواجهة التحديات.

«التحسين المستمر جزء أساسي من عادات عمل الحكومة، لأن التوقف عن تطوير أدواتنا هو تراجع، شعارنا: لا يوجد نظام مثالي، ولكن كل شيء قابل للتطوير والتحسين» في هذا المقطع من التغريدة يؤكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على أن جميع ما تتخذه الحكومة من الإجراءات والخطط ومقاييس المتابعة هو جزء أصيل من عملية التحسين المستمر التي هي من السمات الجوهرية في عمل حكومة دولة الإمارات، لأن البديل عن التحسين المستمر هو التوقف عن التطور، وبالتالي هو رجوع، بل تراجع إلى الوراء.

وهو ما لا يرضاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد إطلاقاً في إطار نظرته العميقة للأداء الحكومي، فضلاً عن تناقضه مع طبيعة المسيرة المتميزة للدولة في بناء الوطن، مع الانتباه الذكي إلى أن ذلك لا يعني المثالية في تصور الأداء الحكومي، بل هي نظرة واقعية تنبع من رسوخ فكرة تحسين العمل وإجادة الأداء، باعتبار أن ذلك هو الضمانة الوحيدة لجودة الأداء الحكومي المطالب بتسريع وتيرة المواجهة مع إيقاع العصر وتحدياته الكثيرة المتنوعة.