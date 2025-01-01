هل نفهم إسرائيل بعمق كما تفهمنا هي؟

هل نعرف دقائق وتفاصيل المجتمع الإسرائيلي كما يعرفون تفاصيل حياتنا؟

هل نعرف بالضبط قانون الفعل ورد الفعل الذي يؤدي – في النهاية – إلى صناعة القرار في هذا البلد؟

هل نعرف مكونات المجتمع الإسرائيلي من ناحية الأعراق، والمذاهب، والأصول، والأفكار والطبقات الاجتماعية؟

هل نعرف تأثير التيارات الدينية المتشددة، وهل نعرف تأثير التيارات العلمانية المضادة لهم في صياغة أسلوب الحياة؟

هل نعرف ماذا فعل فيهم أثر عملية «طوفان الأقصى» وإلى أي اتجاه أخذ هذا المجتمع؟

هل نعرف بالأرقام والإحصاءات الآثار الاقتصادية لمرحلة ما بعد السابع من أكتوبر، وتأثير ذلك على العمالة من سن 21 حتى 35 سنة في التركيبة الديموغرافية؟

هم يتابعوننا ليل نهار، كل تصريح سياسي، في كل نشاط حزبي، في كل برنامج إعلامي، في كل جدل على السوشيال ميديا.

هم يرصدون بدقة، ويحاولون الوصول إلى أعماق الكلمات والأفعال والتصريحات التي نقوم بها حتى يصلوا إلى التحليل الدقيق والصحيح لاتجاهاتنا ومواقفنا.

بعضنا يدعي أنه خبير في الشأن الإسرائيلي، وهو للأسف الشديد أبعد ما يكون.

إسرائيل تجربة معقدة للغاية، مليئة بتفاصيل ومكونات وصراعات وحقائق تحتاج منا إلى الرصد الصحيح بعيداً عن الأهواء أو المشاعر.