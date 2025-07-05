ثقافة العطاء والخير

فكان له ما سعى من أجله وأراد، وطلعت شمس هذه البلاد في سماء العروبة والإسلام، ومنذ تلك اللحظة التاريخية الفارقة كانت دولة الإمارات العربية المتحدة هي الدولة النموذج في تأسيس نمط فريد من العلاقات الإنسانية يقوم في جوهره على التسامح وحبّ الخير وتقديم يد العون للإنسان مهما كان أصله وعرقه ودينه، مجسّدة بذلك واحدة من أعمق القيم حضوراً في ثقافة الإسلام، ومرسّخة الرسالة الحقيقية للعروبة والإسلام، التي هي في جوهرها العميق رسالة أخلاقية تجعل الإنسانية تلمس البُعد الروحي الكبير داخل تعاليم الإسلام.
حيث وصلت خدماته إلى خمس وستين دولة من الدول التي تشهد ظروفاً معيشيّة صعبة تحتاج إلى مدّ يد العون والمساعدة، وتخفيف ويلات الجوع وضربات الفقر والحرمان.
وسيتمّ توزيع 260 مليون وجبة إضافية خلال العام القادم»، بهذه الروح المفعمة بالحمد والشكر والاعتزاز والفخر أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عن تحقيق الأهداف المعلنة لوقف المليار وجبة الذي تمّ إطلاقه قبل ثلاث سنوات، وشهد إقبالاً منقطع النظير من أبناء الوطن أفراداً ومؤسّسات لدعم هذا التوجّه الإنساني النبيل لهذه الدولة الميمونة، وكان لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد اليد الطُّولى في تحقيق هذا الإنجاز الإنساني الفريد.
ولا غرابة في ذلك على هذا القائد الإنسان الذي عاش طول عمره وهو ينشر ثقافة الخير والإحسان، وينادي بأعلى صوت أنّ المعركة الكبرى هي صناعة الإنسان وإنقاذ ما تبقّى من كرامته التي مزّقتها الحروب والنزاعات، وها هو يواصل السعي في سبيل أن تظلّ دولة الإمارات ممدودة اليد بفعل الخير، ونشر قيم العطاء، لا سيّما بين الشعوب التي نسيتها الحضارات الكبرى المشغولة بالصراعات والحروب بينما تتضوّر ملايين البطون من الجوع، ويعلو أنينها في كلّ مكان، فجاءت هذه المبادرة العظيمة لتقول للناس كلّ الناس:
إنّ هناك قلوباً رحيمة، وأيادي معطاءة لا زالت تفكّر بهموم الإنسان، وتعطي من قلب صادق في سبيل التخفيف من أوجاع البشرية المنكوبة بالحروب والصراعات، حيث تمّ توزيع مليار وجبة في خمس وستين دولة.
وهذا منجزٌ يُشبه المستحيل، لكنّ إرادة حبّ الخير لا تعرف المستحيل، ولن تتوقّف الجهود عند هذه النقطة، بل سيتمّ توزيع 260 مليون وجبة في العام القادم لتكون أكبر دليل على نجاح هذا المشروع الإنساني الكبير.
ليكون ذلك تأكيداً على رسوخ أخلاقيّة الخير ونشر ثقافة العطاء في سياسة هذه الدولة التي تعرف ببصيرة قادتها أنّ ما يكتبه التاريخ هو الإسهام الفعلي في نشر ثقافة العطاء والإحسان.
لأنّ العطاء نعمة كبيرة لا يُوفّق إليها إلا أصحاب القلوب الكبيرة، فإنّ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الذي يعرف قدر هذه النعمة يشكر الله تعالى ويحمده على هذا التوفيق الذي تجلّى في الوفاء بهذا الوعد الذي وعد به صاحب السمو قبل ثلاث سنوات، وها هو يتجسّد واقعاً ملموساً تمّ من خلاله تخفيف لوعة الجوع عن ملايين الأكباد المتضوّرة، والأمعاء الخاوية، لتظلّ الإمارات بلد الخير والعطاء، وسبّاقة في هذا المضمار الذي سنّه زايد الخير، وسار في دربه هؤلاء القادة الفرسان الذين يرفعون رأس الإمارات في كلّ مضمارٍ وميدان.