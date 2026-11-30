تخيّل رجلاً مسنّاً دخل مؤسسة حكومية لإنجاز معاملة بسيطة، فوجد أمامه شاشة ذكية تطلب منه بيانات لا يعرف كيف يصل إليها.

حاول مرة وثانية، ثم التفت يبحث عن موظف يساعده، فلم يجد سوى عبارة: «يرجى استخدام التطبيق الإلكتروني». التكنولوجيا هنا تعمل كما صُممت، والخلل في علاقة الحكومة بالإنسان. فهل الحكومة التي نجحت في رقمنة خدماتها نجحت بالضرورة في فهم الإنسان الذي صُممت هذه الخدمات من أجله؟

هذا السؤال يقودنا إلى تجربة دبي، التي حاولت أن تحوّل الحديث عن إسعاد الإنسان إلى سياسات وخدمات يلمسها الناس. والفرق كبير بين حكومة تذكر الإنسان في خططها، وحكومة تجعله حاضراً في تفاصيل قراراتها.

ارتبطت صورة الحكومة تاريخياً بالسلطة والإجراءات، وكان على الإنسان أن يتكيّف مع متطلبات المؤسسة ويتنقل بين مكاتبها. وقد حاولت دبي قلب هذه المعادلة، فصار السؤال: كيف تصل الحكومة إلى الإنسان بدل أن يصل هو إليها، وكيف تختصر عليه الوقت، وتجعله محوراً لتصميم الخدمة؟ وهذا ما أعنيه بـ«دبي الأفعال»: رؤية يعيشها الإنسان في تجربته اليومية، لا شعار يقرؤه على الجدران.

حين تبنّت دبي استراتيجية اللاورقية، كان الهدف تقليل الأعباء المرتبطة بالإجراءات التقليدية، والورق مجرد عنوان لها. ومع منصات مثل «دبي الآن» صار بالإمكان الوصول إلى خدمات متعددة من واجهة واحدة. أما مبادرات تبسيط الإجراءات فتنطلق من أن وقت الإنسان مورد ثمين، وأن التعقيد الإداري يمكن إزالته.

وتُقاس هذه التحولات بأثرها في حياة الناس أكثر من عدد المعاملات المنجزة أو التطبيقات المستخدمة. فالأب الذي ينجز معاملته دون أن يغادر عمله، ورائد الأعمال الذي يبدأ مشروعه بإجراءات واضحة، هما المقياس الفعلي لنجاح الحكومة.

لكن سرعة الخدمة وحدها لا تصنع علاقة إنسانية. فقد تنجز الحكومة معاملة في ثوانٍ وتخسر ثقة الإنسان إذا غابت العدالة أو الشفافية، أو عجزت عن التعامل مع حالته الاستثنائية. فالإنسان يريد أن يُحترم ويُحفظ حقه، وأن يجد من يتحمل المسؤولية حين تسير الأمور على غير المتوقع.

ولهذا أرى أن على الحكومات أن تنتقل من مفهوم «إسعاد المتعامل» إلى بناء الثقة بين الحكومة والإنسان. فالرضا قد يتحقق بمعاملة واحدة ناجحة، أما الثقة فتُبنى عبر تجارب متراكمة من الإنصاف والوضوح. والحكومة التي تكسب ثقة الناس تقوّي شعورهم بالانتماء والمسؤولية، إلى جانب نجاحها في تقديم الخدمة.

ويمنح الذكاء الاصطناعي دبي فرصة جديدة لتعميق هذا النهج، فهو يساعد الحكومة على استباق الاحتياجات وفهم المشكلات قبل تفاقمها. غير أن معيار النجاح سيكون قدرة الأنظمة على خدمة الإنسان دون أن تختزله إلى بيانات، أو تحرمه من حقه في الاعتراض وفي التعامل مع إنسان مثله.

فالحكومة الذكية تعرف متى تستخدم التكنولوجيا، ومتى يحتاج الإنسان إلى موظف يستمع إليه ويفهم ظروفه.

وفي تجربة دبي الحكومية فكرة أراها مهمة: أن التميز يُقاس بما تتركه المؤسسات من أثر في حياة الناس، لا بما تنجزه لنفسها. والصدارة في مؤشرات التنافسية مسؤولية مستمرة تجاه إنسان ينتظر خدمة أفضل وحياة أسهل.

ولعل السؤال الذي ينبغي أن يشغل القيادات الحكومية اليوم ليس كم خدمة قدمنا، بل كم عبئاً أزلنا عن حياة الناس؟ وكم مرة شعر الإنسان بأن حكومته تفهمه قبل أن تطلب منه أن يفهم إجراءاتها؟

ولو عاد ذلك الرجل المسن إلى المؤسسة نفسها، فالمقياس أن يجد من يمد له يده حين تعجز الشاشة عن فهمه. عندها تكون الحكومة قد تحدثت بلغة الأفعال؛ فالأقوال تصنع الوعود، أما الأفعال فتصنع الثقة.