بينما كان نصف العالم منشغلاً بمتابعة القمة التي جمعت الرؤساء دونالد ترامب وفلاديمير بوتين وشي جين بينغ في الصين، يوم الخميس 19 نوفمبر، كان نصفه الآخر يترقب إطلاق لعبة «جراند ثفت أوتو 6» (GTA 6) المثيرة للجدل.

وفيما انتهت القمة دون أن تُحدث زوابع سياسية كبرى، جاءت اللعبة التي أُطلقت في اليوم نفسه لتثير عواصف من الجدل والمخاوف بشأن ما تحمله في طياتها من مضامين، وما يمكن أن تتركه من آثار في الإنسان الذي أصبح، في أحد وجوه الحضارة المعاصرة والتقدم التكنولوجي، ليس مجرد مصدر للكسب والربح، بل مادة للاختبار وإعادة التشكيل.

ولعل ما يستحق التأمل في هذه اللعبة، ليس الإقبال الهائل عليها وحده، وإنما طبيعة العالم الذي تنفتح أبوابه أمام الملايين. عالم تتداخل فيه الجريمة والعنف والسرقة والمخدرات والمغامرات الخارجة على القانون، ولا يكتفي فيه اللاعب بمشاهدة ما يحدث، كما يفعل المتفرج في السينما، بل يصبح مشاركاً في الأحداث، يتحكم بالشخصيات ويقرر أفعالها، ويعيش تجربة افتراضية، قد يجد فيها من الإثارة والمتعة ما يدفعه إلى قضاء ساعات طويلة داخلها.

وليس جديداً أن تتناول الفنون الجريمة والعنف والجنس، فقد فعلت ذلك الرواية والمسرح والسينما منذ زمن بعيد. لكن الجديد هو الحجم الهائل الذي بلغته صناعة الترفيه، والتطور التكنولوجي الذي منحها قدرة غير مسبوقة على الوصول إلى الإنسان والتفاعل معه، وعلى تقديم عوالم افتراضية تتراجع فيها الحدود بين المشاهدة والمشاركة، وبين ما يرفضه الإنسان في حياته الواقعية، وما يستمتع بممارسته في عالم افتراضي.

وهنا يبرز السؤال الذي يتجاوز لعبة GTA 6 نفسها: هل أصبحت صناعة الترفيه تكتفي بعكس التحولات التي تحدث في المجتمعات، أم أنها باتت تشارك في صنع هذه التحولات، وإعادة رسم الحدود بين المقبول والمرفوض، وبين الحرية والمسؤولية، وبين ما توارثته البشرية من تعاليم وقيم أخلاقية، وما يُطرح اليوم باعتباره تعبيراً عن التحرر والحداثة؟

على مدى العقود الأخيرة، شهدت السينما والمسلسلات ومنصات البث والألعاب الإلكترونية تحولات واسعة في طبيعة المضامين التي تقدمها. فالمشاهد الجنسية التي كانت تخضع لقيود صارمة أصبحت أكثر حضوراً وجرأة، والعنف الذي كان يثير الصدمة أصبح مادة متكررة للمتعة والإثارة، كما باتت العلاقات المثلية وأنماط الحياة التي تتعارض مع المعتقدات الدينية والتقاليد الاجتماعية في مجتمعات كثيرة تحظى بحضور متزايد في الأعمال الترفيهية، أحياناً بوصفها موضوعات للنقاش، وأحياناً بوصفها جزءاً مألوفاً من الحياة المعاصرة.

وبالطبع، لا يمكن وضع جميع هذه الموضوعات في مرتبة أخلاقية أو قانونية واحدة، كما لا يمكن تجاهل اختلاف المجتمعات في نظرتها إليها. لكن ما يستحق النقاش هو الكيفية التي تتحول بها القضايا المثيرة للخلاف، عبر الحضور المتكرر على الشاشات، إلى صور مألوفة قد تتراجع معها الرغبة في التساؤل أو الاعتراض.

إن أخطر ما يمكن أن تفعله صناعة الترفيه، ليس بالضرورة أن تدعو الإنسان صراحة إلى تبنّي سلوك معين، بل أن تسهم تدريجياً في تغيير نظرته إليه. فما كان يثير الدهشة بالأمس، قد يصبح مألوفاً اليوم، وما كان يثير الاعتراض، قد يتحول غداً إلى مجرد خيار آخر.

ولا يعني ذلك أن كل ما تعرضه الشاشة يتحول تلقائياً إلى سلوك في الواقع، لكن التكرار قد يؤثر في تصورات الإنسان عما هو شائع أو مقبول اجتماعياً، خصوصاً حين تقترن الرسائل بالمتعة والإثارة والإعجاب بالشخصيات التي تقدمها.

وقد يقول المدافعون عن صناعة الترفيه إن الفن ليس مؤسسة لتعليم الأخلاق، وإن من حق المبدعين أن يعرضوا مختلف جوانب الحياة الإنسانية، بما فيها أكثرها ظلاماً، وإن ألعاب الفيديو ليست سوى عوالم خيالية، يستطيع الإنسان التمييز بينها وبين الواقع.

وهذه حجة لا يمكن تجاهلها، فالفن الذي لا يتناول إلا الفضيلة، قد يفقد قدرته على فهم الإنسان وتعقيداته، كما أن تصوير الجريمة لا يعني بالضرورة تمجيدها.

لكن ثمة فرقاً بين أن يكشف العمل الفني قبح الجريمة، وأن يجعل ممارستها مصدراً للمتعة، وبين أن يناقش قضية اجتماعية خلافية، وأن يقدم موقفاً واحداً منها باعتباره الحقيقة التي ينبغي للجميع قبولها.

وفي هذا الفرق تحديداً، تكمن مسؤولية صناعة الترفيه، خصوصاً حين يصل إنتاجها إلى ملايين الشباب والمراهقين الذين لا تزال تصوراتهم عن العالم في طور التكوين.

ولعل المفارقة أن المجتمعات التي تنفق الأموال وتسن القوانين لمكافحة العنف والجريمة وحماية الأطفال، هي نفسها التي تحتفي بالنجاحات التجارية لمنتجات ترفيهية، تجعل العنف والجريمة جزءاً من تجربة جذابة ومثيرة.

ولا يعني ذلك أن الألعاب العنيفة تصنع بالضرورة مجرمين، فهذه علاقة لم تثبتها الأبحاث بصورة قاطعة، وإنما يعني أن من حق المجتمع أن يتساءل عن الرسائل التي يتلقاها أبناؤه، وعن الحدود الفاصلة بين حرية الإبداع والمسؤولية الاجتماعية.

لقد أصبحت صناعة الترفيه قوة ثقافية واقتصادية هائلة، ولم تعد مجرد وسيلة لتمضية أوقات الفراغ. إنها تسهم في تشكيل الأذواق واللغة والصور الذهنية، وربما في تغيير بعض المفاهيم التي ينظر بها الإنسان إلى نفسه وإلى الآخرين.

ولهذا، فإن إخضاعها للنقد ليس عداءً للفن أو للتكنولوجيا أو لحرية التعبير، بل ممارسة ضرورية لحق المجتمعات في مناقشة ما يقدم إليها باسم التقدم والحداثة. قد تكون GTA 6 إنجازاً تقنياً وفنياً كبيراً، وقد تحقق نجاحاً تجارياً استثنائياً، لكن النجاح لا يعفي أي منتج ثقافي من المساءلة.

فليس كل ما تستطيع التكنولوجيا أن تقدمه ينبغي أن نقبله دون سؤال، وليس كل ما يجذب الملايين يصبح بالضرورة معياراً لما هو صحيح أو مرغوب.

ويبقى السؤال الأهم: إذا كانت صناعة الترفيه تملك اليوم قدرة غير مسبوقة على إعادة رسم الحدود بين المسموح والممنوع، فمن الذي يملك حق رسم هذه الحدود؟

وهل نتركها لقوانين السوق وأرقام المبيعات، أم تظل للمجتمعات -بما تحمله من قيم وتجارب ومعتقدات- كلمتها في تحديد العالم الذي تريد أن تعيش فيه؟.

وسؤال أخير للآباء مباشرة: ماذا أنتم فاعلون، وقد جاءتكم لعبة GTA 6 إلى عتبة بيوتكم؟