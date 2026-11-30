اليمن ملف معقد للغاية يشهد على ذلك التاريخ وتشهد الجغرافيا الخاصة بهذا البلد العريق.

يصنف علماء الجغرافيا السياسية في العالم تضاريس اليمن الصعبة على أنها واحدة من أصعب وأعقد وأخطر التضاريس في العالم.

أراضٍ جبلية وعرة، وطرق ملتوية، صخرية التربة يصعب مد طرق مواصلات ميسرة فيها.

ويقول رحالة بريطاني زار اليمن في نهاية القرن الـ19 عبارة بليغة للغاية عن تضاريس اليمن: «إن من يسيطر على قمم الجبال في هذه البلاد في زمن الحروب يضمن الانتصار بلا جدال».

وفي حروب اليمن الأخيرة، كانت الجبال والكهوف تحارب مع من يسيطر عليها.

أضيف إلى وعورة الصخر اليمني أيضاً «فكر صخري متحجر» وهو فكر جماعة الحوثي الذي حوّل أهل اليمن السعيد في الشمال إلى ميليشيا طائفية متشددة تهدد جيرانها وتحاول فرض فكرها بقوة السلاح والمال الإيراني على بقية الشعب الصبور في الجنوب.

اليمن الآن، بعد أن كان مركز التاريخ والحضارة وزراعة البن الشهير أصبح مركزاً لتصدير العنف والخطر الميليشيوي على سواحل البحر الأحمر وخليج عدن ومداخل باب المندب.

2027 هو عام لعب الحوثي بالنار في هذه المنطقة الحساسة التي تدخل فيها السياسة مع الاقتصاد مع الطاقة مع الطائفية.