وبين هذين التاريخين تعيش أجيال متعاقبة من الإماراتيين، لكل جيل منها نصيبه من المسؤولية تجاه وطنه، ولكل مرحلة من تاريخنا رجالها ونساؤها الذين يسهمون في صنع مستقبل الأجيال التالية.
ونحن نحتفي اليوم بعيد الاتحاد الخامس والخمسين، أجد أن من أجمل ما يميز تجربتنا الوطنية أن التفكير في مستقبل الإنسان الإماراتي بدأ مع تأسيس دولته، وأن هذا المستقبل ظل حاضراً في رؤية قيادتنا وقراراتها على امتداد خمسة وخمسين عاماً.
وكان، رحمه الله، يدرك أن ثمار التعليم والرعاية الصحية والتنمية الاجتماعية قد تمتد إلى أجيال لم تولد بعد، وأن الطفل الذي يجلس على مقاعد الدراسة في السنوات الأولى للاتحاد سيصبح يوماً مسؤولاً عن بناء مؤسسات وطنه ورعاية مصالحه.
وما تحقق على أرض الإمارات منذ أن التقى الشيخ زايد وأخوه الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراهما، في فبراير عام 1968، وصولاً إلى إعلان الاتحاد عام 1971 واكتماله بانضمام رأس الخيمة في العاشر من فبراير 1972، يؤكد قيمة ذلك الإيمان بالإنسان وقدرته على البناء.
ومن هنا يأتي ما أسميه «الأمانة الحضارية بين الأجيال»، وهي مسؤولية كل جيل عن صون ما ورثه من قيم ومنجزات، والإضافة إليها، وتهيئة مستقبل أفضل للأجيال القادمة، ومنحها من المعرفة والقدرة والثقة ما يعينها على مواصلة بناء الوطن.
وقد أصبح الاستثمار في المستقبل حاضراً في قطاعات المعرفة وعلوم الفضاء والذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة، وفي الجهود المتواصلة لتعزيز أمن الوطن واستقراره، وتوسيع مجالات العمل الإنساني، وترسيخ ثقافة التسامح والتعايش التي عرفها مجتمعنا وأصبح يعيش في رحابها أبناء ثقافات وشعوب متعددة.
فالتخطيط لمستقبل يمتد خمسة وأربعين عاماً من حاضرنا يحمل معنى أخلاقياً عميقاً، لأن كثيراً ممن ستتحقق لهم ثمار هذه الخطط لم يولدوا بعد. وسيأتي يوم يقرأ فيه أبناء الإمارات عن القرارات التي تتخذ اليوم، مثلما نقرأ نحن عن قرارات الآباء المؤسسين، ويتعرفون إلى حجم العمل الذي بذلته الأجيال السابقة من أجل مستقبلهم.
فمن حق أبناء المئوية أن يعرفوا كيف عاش أجدادهم، وكيف واجهوا صعوبات الحياة، وكيف تحققت إرادتهم في بناء دولة موحدة، وما القيم التي أعانتهم على إنجاز هذا المشروع الوطني الكبير.
وما أرجوه من الله أن يجدوا في سيرتنا ما وجدناه نحن في سيرة آبائنا المؤسسين، وأن يذكرونا بالدعاء والامتنان، كما نذكر اليوم أولئك الرجال الذين أحبوا الإمارات، وآمنوا بأبنائها، وعملوا من أجل مستقبلنا قبل أن نعرف نحن شيئاً عن المستقبل.