في تاريخ الإمارات يومان تفصل بينهما مئة عام؛ الثاني من ديسمبر 1971، حين أعلن الآباء المؤسسون قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، والثاني من ديسمبر 2071، حين سيحتفل أبناؤنا وأحفادنا بالمئوية الأولى لقيام الاتحاد.

وبين هذين التاريخين تعيش أجيال متعاقبة من الإماراتيين، لكل جيل منها نصيبه من المسؤولية تجاه وطنه، ولكل مرحلة من تاريخنا رجالها ونساؤها الذين يسهمون في صنع مستقبل الأجيال التالية.

ونحن نحتفي اليوم بعيد الاتحاد الخامس والخمسين، أجد أن من أجمل ما يميز تجربتنا الوطنية أن التفكير في مستقبل الإنسان الإماراتي بدأ مع تأسيس دولته، وأن هذا المستقبل ظل حاضراً في رؤية قيادتنا وقراراتها على امتداد خمسة وخمسين عاماً.

لقد كان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، بعيد النظر حين وضع الإنسان في صدارة أولويات الدولة.

وكان، رحمه الله، يدرك أن ثمار التعليم والرعاية الصحية والتنمية الاجتماعية قد تمتد إلى أجيال لم تولد بعد، وأن الطفل الذي يجلس على مقاعد الدراسة في السنوات الأولى للاتحاد سيصبح يوماً مسؤولاً عن بناء مؤسسات وطنه ورعاية مصالحه.

وما تحقق على أرض الإمارات منذ أن التقى الشيخ زايد وأخوه الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراهما، في فبراير عام 1968، وصولاً إلى إعلان الاتحاد عام 1971 واكتماله بانضمام رأس الخيمة في العاشر من فبراير 1972، يؤكد قيمة ذلك الإيمان بالإنسان وقدرته على البناء.

أرى أن لفكرة الاتحاد جذوراً عميقة في ثقافتنا الإماراتية، فقد عرف أهل الإمارات منذ القدم قيمة التعاون والتعاضد، وتعلم الأبناء في الأسرة والمجلس والفريج معاني الشورى والفزعة والوفاء وتحمل المسؤولية. ومع قيام الاتحاد، اتسع مجال ممارسة هذه القيم، وأصبحت جزءاً من مسؤوليتنا الوطنية والإنسانية.

ومن هنا يأتي ما أسميه «الأمانة الحضارية بين الأجيال»، وهي مسؤولية كل جيل عن صون ما ورثه من قيم ومنجزات، والإضافة إليها، وتهيئة مستقبل أفضل للأجيال القادمة، ومنحها من المعرفة والقدرة والثقة ما يعينها على مواصلة بناء الوطن.

ويواصل وطننا اليوم، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، مسيرته نحو آفاق جديدة من التنمية.

وقد أصبح الاستثمار في المستقبل حاضراً في قطاعات المعرفة وعلوم الفضاء والذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة، وفي الجهود المتواصلة لتعزيز أمن الوطن واستقراره، وتوسيع مجالات العمل الإنساني، وترسيخ ثقافة التسامح والتعايش التي عرفها مجتمعنا وأصبح يعيش في رحابها أبناء ثقافات وشعوب متعددة.

وأجد في رؤية «نحن الإمارات 2031» ومئوية الإمارات 2071 تعبيراً واضحاً عن امتداد هذه المسؤولية الوطنية.

فالتخطيط لمستقبل يمتد خمسة وأربعين عاماً من حاضرنا يحمل معنى أخلاقياً عميقاً، لأن كثيراً ممن ستتحقق لهم ثمار هذه الخطط لم يولدوا بعد. وسيأتي يوم يقرأ فيه أبناء الإمارات عن القرارات التي تتخذ اليوم، مثلما نقرأ نحن عن قرارات الآباء المؤسسين، ويتعرفون إلى حجم العمل الذي بذلته الأجيال السابقة من أجل مستقبلهم.

ومن واجبنا أيضاً أن نحفظ لهؤلاء الأبناء ذاكرتهم الوطنية، وأن نعتني بتاريخ الإمارات الشفهي والمكتوب، وباللغة العربية، وتراثنا المادي وغير المادي، وأن نروي لهم حكايات الرجال والنساء الذين عاشوا سنوات التأسيس وأسهموا في بناء الوطن.

فمن حق أبناء المئوية أن يعرفوا كيف عاش أجدادهم، وكيف واجهوا صعوبات الحياة، وكيف تحققت إرادتهم في بناء دولة موحدة، وما القيم التي أعانتهم على إنجاز هذا المشروع الوطني الكبير.

وفي عيد الاتحاد الخامس والخمسين، نستذكر بكل الوفاء والامتنان زايداً وراشداً وإخوانهما الآباء المؤسسين، ونستذكر المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيّب الله ثراه، وكل من أسهم في بناء دولتنا وخدمتها، ونترحم على شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن أمنه وكرامته.

وسيحل الثاني من ديسمبر عام 2071، وسيحتفل أحفادنا بمئة عام من الاتحاد، وستكون سنواتنا هذه جزءاً من التاريخ الذي يروونه لأبنائهم.

وما أرجوه من الله أن يجدوا في سيرتنا ما وجدناه نحن في سيرة آبائنا المؤسسين، وأن يذكرونا بالدعاء والامتنان، كما نذكر اليوم أولئك الرجال الذين أحبوا الإمارات، وآمنوا بأبنائها، وعملوا من أجل مستقبلنا قبل أن نعرف نحن شيئاً عن المستقبل.

حفظ الله الإمارات وقيادتها وشعبها، وأدام عليها نعمة الأمن والاتحاد والازدهار، وكل عام ووطننا بخير.