أول كتاب قرأته استعرته من مكتبة عامة. كانت مجموعة قصص بعنوان «كلهن عيوشة» للسيدة صوفي عبدالله، في وسط الخمسينيات، وكانت تحكي وجع المرأة المصرية في الطبقة الوسطى.

وأذكر مجلتَي «سمير» و«السندباد» للأطفال، اللتين شكلتا وعيي الأول، ومن هنا بدأت بسؤال افتراضي طرحته على جمهور محاضرتي في معرض الكويت للكتاب التاسع والأربعين الأسبوع الماضي: مَن منّا يتذكر متى وصل إلى كتابه الأول خارج المنهج وكيف؟

لم يكن هناك جواب، ربما بسبب ضيق الوقت، وربما بعضهم بينه وبين نفسه تذكر مكتبة عامة كان يمر بها في طريق عودته إلى البيت. في معظم الأحوال كان الوصول إلى الكتاب ممكناً مع بدء النهضة الثقافية في معظم دول الخليج، أهمية أن يبدأ الطفل بالقراءة، كأهمية التطعيم ضد جائحة. من لا يقرأ تفُته إضافة حياة على حياته!

اليوم في دبي والشارقة والكويت وغيرها من عواصمنا، تستقبل معارض الكتب جمهوراً واسعاً، وتتيح للأسر أن تتصفح في زيارة واحدة كتباً قد يصعب العثور عليها مجتمعة في مكان آخر.

وقد يختار طفل كتابه الأول بنفسه، لأن رسماً على غلافه استوقفه، ثم يعود به إلى البيت ويقرؤه على مهل. ماذا يجد ذلك الطفل عندما يعود إلى مدرسته صباح اليوم التالي؟ قد يحدّث زميله عن القصة فيطلبها منه. وقد يسأل معلمته إن كانت للمؤلف كتب أخرى فأين يذهب ليجدها؟

أبدأ بمكتبة المدرسة، فهي المكان الذي يستطيع الطفل أن يقصده. هل لها وقت معلوم في الجدول الدراسي يستطيع فيه التلميذ أن يزورها ويستعير منها؟ وهل يجد فيها كتباً تناسب عمره وتجيب عن بعض ما يسأل عنه؟ وزيرة الخزانة السابقة في حكومة حزب العمال البريطاني وعدت بأنها سوف تزود كل مدرسة بمكتبة، ووقف لها جمهور المؤتمر الحزبي تصفيقاً! إن أهمية أن يتعود الطفل على القراءة في أي مجتمع ضمان لجيل واعٍ.

وأمين المكتبة له أهمية خاصة، فيقرر ما يقرؤه تلاميذ مدرسته. ويستطيع المعلم أن يخصص بعض وقت الحصة لحديث طلابه عن كتاب اختاره بنفسه. قد يكون حديثه سبباً في أن يستعير أحد طلابه الكتاب في اليوم التالي.

اليوم مع الثورة التقنية، هل نعرف ماذا يقرأ أبناؤنا؟ للمكتبة العامة دور يبدأ من الحي.

بعض الأسر تستطيع زيارة المعارض كل عام، وهناك أسر قد لا يتوفر لها ذلك، هنا تستطيع أن تتعرف على نوع الجيل القادم في مجتمعك. أذكر أن في الدفعة الأولى لجامعة الكويت أهدت الجامعة لكل طالب هيكلاً خشبياً بسيطاً على شكل مكتبة صغيرة وبعض الكتب من أجل نواة مكتبة في المنزل!

أحد الطرق لقياس مستوى القراءة أن تسأل بعد فصل دراسي الطلاب عن الكتب التي استعاروها، من مكتبة المدرسة، والعناوين التي بحثوا عنها ولم يجدوها. في الإجابات ما يعين على تقرير ما تشتريه المكتبة في العام المقبل.

أفكر أيضاً في الطفل الذي يعود إلى المكتبة ويطلب كتاباً عن موضوع لم يتوقعه معلمه، ربما قرأ قصة تدور أحداثها في البحر، وأراد أن يعرف كيف كان البحارة يهتدون إلى الطريق. مثل هذا السؤال يصلح بداية لزيارة المكتبة العامة مع زملائه. وقد يجد هناك كتاباً مصوراً عن الملاحة يرويه لأهله في عطلة الأسبوع.

من حق الطفل أن يتسع مجال اختياره كلما اتسعت أسئلته. ما زلت أذكر أن كتابي الأول جاء عن طريق الإعارة. وكان بوسعي الرجوع إلى المكتبة لاستعارة كتاب آخر. وأود أن يكون في وسع الطفل الذي اقتنى كتابه الأول في المعرض أن يفعل الشيء نفسه. ولعل السؤال الذي يحسن أن نطرحه بعد إغلاق الأجنحة هو، أين سيجد هذا الطفل كتابه الثاني؟