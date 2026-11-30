ليست قوة الأوطان في ما تملكه من ثروات أو ما تشيّده من أبراج فحسب، بل في ما يجمع قلوب أهلها حين تتقارب المسافات بينهم وتتوحّد الغاية. فالدول قد تُبنى بالأسمنت والحديد، لكنها لا تبقى ولا تزدهر إلا بالتكاتف، ذلك الرابط الخفي الذي لا تراه العين، ويشعر به كل من يعيش على أرضٍ يحبها وتحبه.

وفي دولة الإمارات، يتجلّى هذا المعنى في أبهى صوره. فمنذ أن اجتمعت إرادة الآباء المؤسسين في الثاني من ديسمبر عام 1971، لم يكن الاتحاد مجرد وثيقة وُقّعت، بل عهداً بأن تكون الوحدة طريقاً، والإنسان غاية. وقد آمن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، بأن الإنسان هو الثروة الحقيقية، فبنى وطناً يتّسع لأبنائه، ثم اتّسع ليحتضن كل من جاء إليه محبّاً وعاملاً وشريكاً في البناء.

واليوم، ونحن نحتفي بعيد الاتحاد الخامس والخمسين، تبدو الإمارات كما أرادها مؤسسوها: أسرةً واحدة كبيرة، تتعاقب فيها الأجيال وتلتقي فيها الثقافات، ويجمعها انتماء واحد. هنا يرى المواطن في المقيم شريكاً لا ضيفاً عابراً، ويرى المقيم في الإمارات وطناً ثانياً يحمل له الوفاء ذاته. جنسيات من شتى بقاع الأرض، ولغات وعادات مختلفة، لكن القلوب تنبض على إيقاع واحد.

ولا يُختبر التكاتف في الأفراح وحدها، بل في المواقف الصعبة قبلها. فحين تمرّ الأزمات، لا يسأل أحد هنا عن أصل أو هوية، بل يقف الجميع صفاً واحداً، يمدّ بعضهم يد العون لبعض، لأن الهوية التي تجمعهم أكبر من كل الفوارق. وهذا ما يجعل التكاتف في الإمارات ليس شعاراً يُرفع في المناسبات، بل سلوكاً يومياً يعيشه الناس دون أن ينتبهوا إليه.

﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ صدق الله العظيم.

ومن ثمار هذا التكاتف ما ينعم به كل من يعيش على هذه الأرض من أمن وأمان. فالأمن هنا ليس حراسةً تُفرض، بل منظومة متكاملة تصنعها قيادة حكيمة، ومؤسسات قوية، ومجتمع واعٍ يدرك أن الحفاظ على الوطن مسؤولية مشتركة.

ولهذا يأتي الزائر إلى الإمارات ليرى، فيعود ليحكي: عن مدنٍ تنام مطمئنة، وشوارع يسير فيها الصغير والكبير بلا خوف، وابتسامة استقبال لا تتغيّر مهما تغيّر الوجه القادم. ومن عرف الإمارات أحبّها، ومن أحبّها عاد إليها. أما المؤمنون بقوة الإمارات، فلا يقصدون قوة الاقتصاد والعمران وحدها، بل قوة الثقة: ثقة الناس بوطنهم، وثقة الوطن بأبنائه.

ومن هذا الإيمان، أطلقنا في مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية مبادرة «شكراً الإمارات»، لتفتح للناس نافذة يوثقون فيها رسائلهم لوطنٍ منحهم الكثير. ولم يكن الإقبال الكبير على المبادرة مفاجئاً لمن يعرف هذا المجتمع؛ فقد تدفّقت الرسائل من مواطنين ومقيمين، صغاراً وكباراً، كلٌّ يكتب بلغته وعلى طريقته، لكنها جميعاً كُتبت بالحبر ذاته: حبر الامتنان.

لم تكن تلك الرسائل كلمات شكر عابرة، بل حكايات صادقة تختصر معنى الانتماء. أمٌّ تشكر الوطن على أمانٍ ربّت فيه أبناءها، وشابٌّ يروي كيف وجد هنا فرصته الأولى، ومقيمٌ يكتب أن الإمارات منحته ما لم يجده في مكان آخر: الشعور بأنه في بيته.

وهنا تكمن قوة المبادرة؛ فهي لم تصنع الحب، بل كشفت عنه. أخرجت ما كان ساكناً في القلوب إلى العلن، وحوّلت الامتنان من شعور صامت إلى رسالة مسموعة. والامتنان ليس ضعفاً ولا اكتفاءً بما تحقق، بل وقودٌ لمزيد من العطاء؛ فمن يشكر وطنه يحرص عليه، ومن يحرص عليه يبنيه.

وفي هذا اليوم الوطني، لا نحتفي بذكرى قيام الاتحاد فحسب، بل نجدّد العهد على أن نبقى كما أرادنا المؤسسون وكما تثق بنا فيه قيادتنا، يداً واحدة، وقلباً واحداً، ووطناً يتّسع للجميع. فالإمارات التي جمعت القلوب قبل أن تجمع الأرض، تستحق منّا أن نقولها في كل يوم، لا في عيدها وحده: شكراً الإمارات.

كل عام والإمارات بخير، وقيادتها الرشيدة في عزّ، وشعبها، مواطنون ومقيمون، في تكاتفٍ لا ينقطع.

وفي بصمة وعي: أرى بأنه حين يتكاتف الناس، يصبح الوطن أكبر من حدوده.. وحين يشكرون، يصير الامتنان انتماءً.