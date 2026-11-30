القرض والإقراض والسلف، مصطلحات تكاد تكون كلها بمعنى واحد، لأنها في النهاية تعني دفع مال لمن ينتفع به، ويردّ بدله. انظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين ج4 - ص171.

والقرض الحسن، هو أن تدفع مالاً لمن ينتفع به، ويرد مثله متى استطاع، لكن يتميز بأنك تعطيه من غير أن تفرض عليه فوائد أو زيادات.

وهذا هو التكافل الاجتماعي الذي ينبغي أن يتحلى به المجتمع في كل عصر. لأن التكافل الاجتماعي يعزز روح التعاون بين أفراد المجتمع، وبالعقل ندرك أن الناس في حياتهم لا يستغنون عن بعض، والشاعر يقول:

الناس للناس من بدوٍ وحاضرة.. بعض لبعض وإن لم يشعروا خدمُ

نعم.. ليس كل الناس أغنياء، وهنا يبرز دور المقتدرين وأصحاب الأموال، فيفرض الواقع عليهم أن ينشئوا صندوقاً للتكافل الاجتماعي، بالشكل الذي يرونه مناسباً، ليلجأ إليه المحتاجون وقت الحاجة.

إذ ليس من المعقول أن يحال كل محتاج إلى التسلف من البنوك، ومعلوم أن البنك لا يسلف إلا بفوائد، وعندئذ يعاقب المحتاج مرتين: مرّة لأنه اقترض من البنك، وبموجبه صار مديناً للبنك مقيد الحركة.

ومرة أخرى أنه ملزم بدفع الفوائد مع أداء مبلغ القرض، ومن اقترض من البنك مرّة، يدرك مرارة التسلف، والشاعر يقول:

لا يعرف الشوق إلا من يكابده.. ولا الصبابة إلا من يعانيها

لذلك، فإننا في حاجة إلى من يفكر في تفريج الكرب عن المكروبين، وليس إلى من يكدّس أمواله في البنوك، ولا يهمه إلّا نفسه، وتفريج الكرب عن المكروبين، إن لم يتحقق مباشرة، فإنه بالإمكان أن يتحقق بطريقة غير مباشرة.

والحقيقة أننا نعجز عن شكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على مبادراته الجميلة والمثمرة، ومنها مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ومن هذا القبيل أيضاً، بعض الصناديق الخيرية والوقفية في دولة الإمارات، وجمعيات الهلال الأحمر، وغيرها من الجهات التي تصغي إلى أنين المحتاجين.

والمحتاجون منهم شباب لا يستطيعون الزواج، ومنهم مرضى لا يحصلون على العلاج، ومنهم من ليس له سكن، ومنهم ومنهم.

هؤلاء في ذمة أصحاب الأموال، والقرض الحسن هو المشروع الإنساني الذي ينقذ الإنسان من الجوع والعري والجهل والمرض، والحاجة لا تحتاج إلى هوية، فلنسعَ في إسعاد البشرية.