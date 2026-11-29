الدول ليست كيانات جغرافية أو تنظيمات سياسية تحكمها دساتير وقوانين، بل هي نتاج فكر سياسي يحدد فلسفة وجودها وطبيعة نظامها ونوع سلطتها، وغاياتها الوطنية ومنظومتها القيمية، وإذا كان الهدف من دراسة تاريخ الدول معرفة ظروف نشأتها ومراحل تطورها، فدراسة الفكر السياسي للدول تكشف لنا المعنى الأعمق لوجودها، والغايات التي تتطلع للوصول إليها وتحقيقها.

من هذا المنطلق أرى أن الاحتفاء بعيد الاتحاد الـ55 لدولة الإمارات العربية المتحدة، يوجب علينا إعادة قراءة تجربتنا من جانب الفكر السياسي، فقد كتب الكثير من الدراسات والمقالات حول تاريخ تأسيس اتحاد الإمارات، والكل يعرف إنجازاتها العظيمة، لكننا نحتاج المزيد من الدراسات حول الفكر السياسي الذي أنتج هذه التجربة الفريدة والمتميزة خاصة في منطقتنا العربية، وعلينا التأمل في الفلسفة الإماراتية التي وجهت مسيرتها، منذ عهد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حتى عهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

إن البعد الفكري لتأسيس اتحاد الإمارات يستحق المزيد من البحث والدراسة، حيث لا يمكن اختزاله في السياقات التاريخية، أو تفسيره بالتحولات الجيوسياسية في تلك الفترة، فذلك لا يفسر لنا سبب اختيار الاتحاد، ولا طبيعة النظام السياسي الذي اتفق عليه القادة المؤسسون، ولا فلسفة بناء الدولة وعلاقتها بالإنسان والمجتمع، فالأحداث التاريخية قد تمنح الفرصة وقد تهيئ الظروف لقيام الدول، لكن الفكر السياسي والإرادة السياسية هما اللذان يمنحان تلك الفرصة مضمونها.

وإذا رجعنا للفكر السياسي للقائد المؤسس الشيخ زايد سنجد اختياره للاتحاد يتجاوز حسابات اللحظة التاريخية إلى وعي وفهم لطبيعة التحولات العالمية ومستقبلها، وإدراك أعمق لطبيعة المصلحة الوطنية، فالمصلحة مرتبطة بالقدرة على بناء كيان سياسي مشترك، تتحقق من خلاله المصالح المشتركة وتصان فيه السيادة، وتتحقق من خلاله التنمية والاستقرار.. لذا اتفق المؤسسون على نظام سياسي ينظم العلاقة بين الإمارات ويحفظ خصوصيتها، ويمكننا من خلال الدستور الإماراتي قراءة ترجمة واضحة للفلسفة السياسية الإماراتية التي قامت على المواءمة بين الوحدة والتنوع، وتوزيع الاختصاصات بين الاتحادي والمحلي.

كذلك نكتشف من خلال منهج الشيخ زايد في التأسيس عن بعد فكره السياسي، الذي يتمثل في العلاقة بين الغايات السياسية والوسائل المستخدمة لتحقيقها، فقد ركز على الحوار والتشاور وحرص على التوافق لتأسيس الاتحاد، حتى أصبحت هذه الوسائل جزءاً من فلسفة الحكم وإدارة العلاقات السياسية للدولة.

وإذا كان الفكر السياسي ينتج من خلال نظريات المفكرين، إلا أن هناك نمطاً آخر يستحق الاهتمام والدراسة وهو ما ينتج من خلال الممارسة السياسية، وما ينتج عن القرارات والمواقف السياسية، ومن هذا المدخل علينا قراءة ودراسة تجربة الشيخ زايد.

سنجد أن الإنسان هو أولوية فكر وفلسفة الشيخ زايد في بناء الدولة، وهذا هو ما يمنح التجربة الإماراتية بعداً يتصل بأحد أقدم أسئلة الفكر السياسي: ما غاية الدولة؟.. وهل غايتها المحافظة على وجودها وسلطتها أم هما أصلاً وسيلتان لتحقيق غايات الإنسان والمجتمع؟

التجربة الإماراتية في بناء الدولة الحديثة حافظت على الهوية الوطنية والموروث الثقافي والاجتماعي، وبجانبها أنشأت وطورت مؤسسات الدولة واعتمدت على أدوات الحداثة من دون التخلي عن خصوصيتها، وهذه مسألة شغلت الفكر السياسي في عدة مجتمعات، خاصة في ظل إشكالية الأصالة والحداثة.

أما في عهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، فيمكننا قراءة تطور الفكر السياسي الإماراتي من خلال التحولات التي يشهدها النظام الدولي، وما تفرضه علينا من إعادة النظر في تعريف مفاهيم القوة والسيادة والأمن والمصلحة الوطنية.

ويمكننا دراسة فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد من خلال العلاقة بين الواقعية السياسية والمسؤولية الأخلاقية، فطبيعة النظام الدولي والتوازنات الدولية لا تعني التجرد من القيم الإنسانية، والتمسك بالقيم لا يعني التنازل عن المصالح وتجاهل المخاطر، وهنا تبرز لنا أهمية المواءمة بين المصالح الوطنية والقيم والمبادئ.

في الإمارات نجد استمرارية فكرية بين الشيخ زايد وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، لكن هذا لا يعني استنساخ السياسات واستخدام نفس الوسائل والأدوات، بل يعني المحافظة على الغايات والمصالح الوطنية والثبات على المبادئ والقيم، وفي المقابل تطوير الوسائل وتجديد السياسات.

مقابل ذلك تقع علينا مسؤولية فكرية وطنية، هي الاحتفاء بالتجربة الاتحادية من خلال دراستها وتأصيلها، والبحث في إمكانية بلورة نموذج ومدرسة إماراتية فكرية سياسية، تستمد موضوعها من تجربتنا التاريخية وخصوصيتنا الثقافية وممارساتنا السياسية، والوفاء للقادة المؤسسين، علينا ألا نكتفي بحفظ تاريخهم، بل بدراسة فكرهم وفهم فلسفتهم واستيعاب مقاصدهم.