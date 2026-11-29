حين كُلف علي الزيدي بتولي منصب رئيس مجلس الوزراء في العراق تناولت وسائل الإعلام هذا الخبر من زوايا عدة، لعل أبرزها هو مواجهة الفصائل المسلحة التي تستقل في قراراتها عن الدولة، بل تهدد أمنها، ليس بهذه القرارات، بل بوجودها نفسه.

والحقيقة أن التعقيد في الموقف السياسي في العراق لا يتوقف عند أزمة واحدة بل في العديد من الأزمات، منها ما هو واضح للعيان، ومنها ما لم يكشف عنه بوضوح حتى الآن وهي أزمات على مختلف الأنواع، ولكننا لسنا بصدد التطرق إليها جميعاً بل إلى ما هو رئيسي فيها.

واجهت حكومة الزيدي أول هذه الأزمات وهي وضع السلاح خارج أجهزة الدولة الأمنية وتحت تصرف ميليشيات أثبتت ولاءها لجهات خارجية، وأسهمت ولا تزال بتهديد أمن الدولة ودول الجوار، ولذا أصبحت معالجة هذه الأزمة ليست مطلباً وطنياً عراقياً بل مطلب إقليمي ترتب عليه مواقف بعض الدول الكبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة.

مقاربة هذه الأزمة أوضحت درجة الارتباط المعقدة لهذه الميليشيات بقوى الإقليم ودرجة ارتباطاتها بقوى الداخل وبمصالحها، فالسلاح ومنظماته أصبح ومنذ التغيير في العام 2003 أحد أبرز العوامل التي تحدد اتجاهات السياسات المتبعة لمعظم القوى السياسية عبر ميليشياتها.

1. هذه الأزمة تقاربها الدولة بالمفاوضات مع أن طبيعتها تتعارض كلياً مع ذلك بل تتطلب موقفاً حازماً لا لبس فيه، وحين فتح باب المفاوضات على مصراعيه بدأت مختلف الطروحات التي تسعى إلى تفريغ قرار حصر السلاح بأجهزة الدولة من محتواه: طرائق ليس المجال متسعاً للتطرق إليها، وذلك لتترك فرصة أوفر لتحقيقها عبر تبني أبعد موعد تخلي الفصائل عن سلاحها إلى نهاية يونيو من العام 2027، وهي فرصة سانحة لسيناريوهات عدة قد تجد متسعاً لها لدى من يهمه بقاء الدولة ضعيفة تحت رحمة الآخرين خارجها.

وفي الوقت الذي تنشغل فيه حكومة الزيدي بمواجهة مشكلة السلاح بيد الميليشيات برزت إلى العلن أزمة بل فضيحة تهريب النفط في مدينة جرف الصخر، وهي مدينة تابعة لمحافظة بابل وسط العراق. والحقيقة أن آبار النفط في العراق تنتشر في العديد من مناطقه وبالتالي الأنابيب المتفرعة عنها فليس من المستبعد أن يهرب النفط من مناطق عدة أخرى وفي أوقات مبكرة منذ التغيير في العام 2003.

والحقيقة أن هذا الإعلان يستوجب طرح أسئلة جوهرية عدة: أين كانت كل الأجهزة الأمنية، وما أكثرها، طيلة سنوات من عمر التهريب؟ وما الذي حصل في المرات السابقة التي ضبط فيها التهريب في هذا الموقع أو ذاك؟ وما هو مصير التحقيق في هذه القضية؟ فالجهات التي تقوم بعمل كهذا، أي التهريب، ليست بالجهات ذات القدرات المحدودة تقنياً وفنياً وليست بالجهات التي يعوزها النفوذ السياسي لوضع مدينة كاملة كجرف الصخر تحت هيمنتها ومنع زيارة أعلى المسؤولين في الدولة وبضمنهم رؤساء وزارات من الدخول إليها ما فتح الباب واسعاً لاتهام الميليشيات المسيطرة على المدينة باتهامات خطيرة أخرى منها أن المدينة تضم ورشاً لتصنيع الصواريخ والطائرات المسيّرة وتصنيع المخدرات وطبع العملة وغير ذلك مما يزيد من أرباح الميليشيات ويعزز من هيمنتها.

في ضوء ذلك يمكن القول إن الزيدي واقع تحت تأثير ضغوطات شديدة تسلطها التعهدات التي قطعها على نفسه بالإصلاح في أجواء الواقع السياسي الذي لا يضمر الود له من جهة وأجواء الواقع الإقليمي الأكثر تأثيراً في المسارات العراقية غير المرحب به من جهة أخرى. فهو في موقع لا يحسد عليه لأنه لا يواجه الأزمات فرادى.