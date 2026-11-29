هل نجحت القمة الصينية الروسية الأمريكية التي انعقدت في شنجن أم فشلت، وهل ستقود إلى نظام دولي جديد، أم أننا لا نزال في النظام القديم الموجود منذ قمة يالطا عام 1945، أم أننا في مرحلة انتقالية بين نظام قديم يتهاوى وجديد يبزغ ويتشكل بهدوء لكنه قادم لا محالة؟

لا توجد إجابة واحدة قاطعة على كل هذه الأسئلة، ومن يتابع التعليقات والتحليلات والرؤى على القمة التي جمعت الرئيس الصيني شي جينبينغ والروسى فلاديمير بوتين والأمريكى دونالد ترامب في شنجن فخر الصناعة الصينية، سيكتشف تناقضات كثيرة حسب الموقع والموقف الذي يتحدث منه كل معلق أو خبير أو محلل.

في الأسبوع الماضي استعرضت نتائج قمة يالطا التي عقدت بين قادة الاتحاد السوفييتى وأمريكا وبريطانيا في هذه المدينة السوفييتية في فبراير 1945، وكيف أنها أدت إلى النظام الدولي الجديد الذي يحكم العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى الآن.

واليوم نحاول أن نجد إجابة عن نتائج هذه القمة.

تابعت مئات التعليقات والتحليلات على هذه القمة فلم أجد توافقاً أساسياً عليها، بل إن كل طرف يدعي أنه خرج منتصراً من هذه القمة!

لو كنت روسياً ومن مؤيدي بوتين فستراه أحد أكبر الفائزين، فوجوده بين أمريكا والصين على مائدة واحدة يعني أن البلدين لا يزالان يتعاملان مع روسيا باعتبارها دولة عظمى، حتى لو كانت نووية فقط، وليست قوة اقتصادية كبرى.

حضور بوتين أيضاً يعني أنه كسر العزلة التي حاول الغرب فرضها عليه وعلى بلاده منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، كما أن أحد توصيات القمة انحازت بشكل واضح إلى بوتين حينما تحدث البند الثالث نصاً عن أن «مبدأ موافقة الدولة واحترام الحصانات الممنوحة لمسؤولي الدول يتمتعان بأهمية قصوي وأن على المحكمة وغيرها ألا تتجاوز اختصاصاتها أو تسيء استخدامها»، وهو ما يعني اتفاق الدول الثلاث على التقليل من دور وسلطات المحكمة.

ولو كنت صينياً فسترى أن الصين هي الفائز الأكبر، فهي التي استضافت القمة، وهى التي تتصرف بحكمة وتتقدم اقتصادياً وعسكرياً، وصارت تقول بوضوح إنها قطب عالمي كبير.

ولو كنت أمريكياً من أنصار ترامب فستنظر للقمة باعتبار أن أمريكا لا تزال القوة الأكبر عالمياً اقتصادياً وسياسياً، وأن ترامب لا يزال يجلس بين الكبار، لكن لو كنت من خصومة فستراه ذهب إلى الصين بعد أن تعرض لضربة انتخابية قاصمة في انتخابات التجديد النصفى.

ولو كنت معارضاً لبوتين فسترى أن روسيا لم تعد الدولة الكبرى إلا بالسلاح النووي التي اتفقت القمة على عدم اللجوء إليه. وستقول إن موسكو لم تعد حتى قادرة على إخضاع دولة صغيرة أو متوسطة مثل أوكرانيا.

لكن نعود لسؤال مهم: هل معنى ما سبق أنه يصعب تحديد نتائج للقمة؟

الإجابة بوضوح أنه من الخطأ البالغ مقارنة قمة شنجن بقمة يالطا، فالأخيرة كان بها قادة الدول المنتصرة ستالين ورزفلت وتشرشل، في حين أن قادة الدول الثلاث الكبرى حالياً، مواقفهم متناقضة ومتصادمة في معظم القضايا الكبرى، ولذلك كان منطقياً ألا يكون هناك أي توافق على تايوان أو أوكرانيا أو إيران، أو حتى الترسانات النووية. وكان منطقياً أن يتركز الكلام حول العموميات والنوايا الطيبة، من دون الإعلان عن توصيات أو إجراءات أو مواقف محددة بشأن قضايا الخلاف.

المؤكد أن الصورة ليست وردية، فالخلافات بين القوى الكبرى معروفة.

لكن الصورة لم تكن قاتمة أيضاً فمجرد انعقاد القمة أمر مهم ناهيك عن أنه غير مسبوق، وهناك مكاسب تحققت مثل الإعلان عن عدم اللجوء إلى الحرب النووية، وإصلاح الأمم المتحدة، لكن المشكلة أننا لم نسمع أو نقرأ أي إجراءات محددة لتنفيذ ذلك.

انعقاد القمة خبر سار للعالم وللأسواق، لكن ربما يكون السؤال هو: هل هناك بنود وتفاهمات سرية جرى الاتفاق عليها، ولم يصدر بشأنها بيان رسمي؟!

لا أحد يعلم والإجابة سنراها في سلوك الدول الثلاث في الفترات المقبلة، خصوصاً ما يتعلق بأوكرانيا وإيران.