يحمل حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، احتفالية «أدنوك» بعيد الاتحاد الـ55 دلالات تتجاوز الاحتفاء بمناسبة وطنية، إلى استحضار العلاقة الوثيقة بين مسيرة بناء الدولة وتطور قطاع الطاقة، باعتباره أحد المرتكزات الأساسية التي قامت عليها النهضة التنموية لدولة الإمارات، وأحد المحركات الرئيسية لطموحاتها المستقبلية.

وليس مجرد مصادفة زمنية أن يتزامن الاحتفال بمرور 55 عاماً على قيام الاتحاد مع الذكرى الخامسة والخمسين لتأسيس «أدنوك»، فثمة مسيرتان متوازيتان، تتكامل محطاتهما وتتداخل إنجازاتهما، منذ أن وظّف المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، عائدات الثروة النفطية في بناء الإنسان وتشييد البنية التحتية وتأسيس اقتصاد قادر على النمو والتطور والاستدامة.

لقد كان النفط منذ البدايات رافعة للتنمية ووسيلة لبناء المستقبل، وهو ما تعكسه المعادلة الاقتصادية الإماراتية اليوم، حيث تتوسع الأنشطة غير النفطية بالتوازي مع تنامي القدرات الإنتاجية النفطية، في مسارين متكاملين يعززان قوة الاقتصاد الوطني ومرونته، فالتنويع لا يعني تراجع أهمية النفط، وزيادة إنتاجه لا تعني العودة إلى الاعتماد عليه بشكل كامل.

وتبرز قيمة «أدنوك» بوصفها مؤسسة وطنية تتجاوز أدوارها إنتاج النفط والغاز إلى تحفيز النمو، واستقطاب الاستثمارات، وتوطين التكنولوجيا، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

ويشكل حضور رئيس الدولة احتفالية «أدنوك» تأكيداً لمكانة قطاع الطاقة في مسيرة الإمارات، وأهمية مواصلة تطويره بالتوازي مع بناء اقتصاد المستقبل، القائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا وتعدد مصادر الدخل.

وجاءت الاحتفالية، بما حملته من عنوان «رؤية قيادة وطاقة وطن»، وما تضمنته من أوبريت «طاقة وطن»، لتستعيد ذاكرة الإنجاز الوطني، وتربط بين إرث التأسيس وطموحات الأجيال المقبلة، وتسلط الضوء على دور العاملين في قطاع الطاقة في مسيرة التنمية.

وبعد خمسة وخمسين عاماً، تبدو العلاقة بين النفط والتنمية في الإمارات أكثر نضجاً واتساعاً؛ فالدولة التي استثمرت ثروتها النفطية لبناء اقتصاد متنوع، باتت تمتلك اليوم مقومات اقتصادية متعددة، فيما تواصل تطوير ثرواتها الطبيعية وتعظيم قيمتها.

إن الاحتفاء بمسيرة «أدنوك» هو، في جوهره، احتفاء بمسيرة وطن استطاع تحويل ثروة تحت الأرض إلى مكتسبات فوقها، وجعل من طاقة الحاضر مورداً لبناء المستقبل، ومن عائدات النفط جسراً نحو اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة للأجيال القادمة.