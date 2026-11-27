بمعايير القوة الحديثة: «رأس مال + طاقة + ذكاء اصطناعي» فإن أوروبا الحالية خارج موازين القوى العالمية الحديثة.

أوروبا هي «رجل العالم الذي شاخ»، ولم يستطع أن ينافس القوى الفتية الصاعدة في آسيا مثل: كوريا الجنوبية، ماليزيا، سنغافورة، فيتنام.

أوروبا فقدت ترتيبها في صدارة القوى المؤثرة في العالم الحديث بعد الصعود القوي والمؤثر للصين الشعبية التي تسمى اليوم مصنع إنتاج العالم، حيث إنها تنتج ثلث منتجات وبضائع العالم من لعب الأطفال إلى الأغذية مروراً بالسيارات وصولاً لأجهزة الهواتف ومعدات الذكاء الاصطناعي حتى المقاتلات الشبحية وسفن الفضاء والأقمار الصناعية.

في قمة «شنجن» الثلاثية بين رؤساء الصين وروسيا والولايات المتحدة لم يكن هناك أي مقعد لممثل على ذات المستوى من أوروبا.

تدني الدور العالمي لأوروبا يؤدي إلى عودة العالم لترسيم قوى النفوذ العالمي التي استقرت بعد الحرب العالمية الثانية، ويدعو أيضاً إلى التفكير في اتفاقية «يالطا جديدة»، تقسم مراكز ونقاط النفوذ الكبار في هذا العصر الذي تميزه حالة من الارتباك وعدم اليقين.

أوروبا التي نعرفها الآن لن تكون على خريطة التأثير في عالم ما بعد 2030، هذا ما تقوله مراكز الأبحاث الأوروبية.