«ميره»: هي المساعد الشخصي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي على هاتف كل مواطن ومقيم في دولة الإمارات، والذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف مساعدة الناس على إنجاز معاملاتهم دون الكثير من العناء الإداري.

الفكرة التي تحملها هذه الخدمة هي اهتمام حكومة دولة الإمارات بالإنسان ووضعه في المقام الأول، والذي لم يعد مستغرباً باعتبار أن هذا الإنسان هو الركيزة الأساسية ومحور شغلها منذ نشأة التجربة الاتحادية التي سنحتفل بعد أيام على 55 عاماً على تأسيسها.

إلا أن هذه الخدمة أو التسهيل على حياة الناس شهد نقلة نوعية منذ عام 2006 عندما شكّل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أول حكومة اتحادية له وبدأ عهد استشراف المستقبل، حيث من المعروف عن سموه أنه واحد من رواد التنمية الإدارية على مستوى العالم.

هناك فلسفة تقف وراء ما تقوم به حكومة دولة الإمارات من مواكبة كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا؛ تتمثل في القناعة بأن الذكاء الاصطناعي الذي هو القادم الجديد ينبغي أن يكون في خدمة البشر، وأن يسير هذا الذكاء مواكباً تفاصيل الحياة اليومية لهم بدلاً من الخوف منه والقلق إلى درجة الجمود ورفض التعامل معه على اعتبار أن هذا القادم يرفض نفسه بقوة وبدون استئذان وبالتالي وجب الاستفادة منه.

لكل «ظاهرة» جديدة جانبان، جانب إيجابي والآخر سلبي، ولكن يبقى الاختلاف في كيفية توظيف تلك الظاهرة واستخدامها بالشكل الأمثل. كما أن التأخر في الاستفادة منها ربما تكون عواقبها السلبية على المجال التنموي كبيراً في المستقبل، لا سيما وأن دولة الإمارات تستضيف العديد من مواطني دول العالم، ما يجعل مواكبة أي تطور جديد بالنسبة لها حاجة أكثر منها رفاهية.

الذي لا شك فيه أن الخدمة الجديدة التي سيتم إطلاقها في مارس 2027 ستمثل نقلة نوعية في إنجاز معاملات الشعب الإماراتي من مواطنين ومقيمين، وعلى كافة شرائح المجتمع من موظفين وطلاب ومتقاعدين في كيفية تسهيل حياتهم بطريقة توفر لهم الوقت والجهد لأنها مرتبطة بمبادرة «دبي الأفعال».

لقد رسخت الإمارات مكانتها كمنارة في تيسير مفهوم خدمة الإنسان وتقليل البيروقراطية الإدارية، وكانت لها الأثر في نقل تجاربها الحكومية للآخرين من خلال المنصة الدولية التي تعقد كل عام وهي القمة العالمية للحكومات، والتي تأسست بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عام 2013 وتعقد أعمالها في كل سنة في إمارة دبي بهدف استشراف المستقبل.

وعليه فإن معنى إطلاق منصة «ميره» أن الإمارات دولة لا تعرف التوقف في البحث عمّا يسهل على الناس حياتهم ليس في داخلها فقط، وإنما بفهم أوسع، كون الإمارات باتت أيقونة إيجابية لتشجيع باقي حكومات العالم على فكرة التسهيل على الناس، تشحذ همة الجميع كي يتنافسوا في خدمة مواطنيهم. لذا نجد أنفسنا بين فترة وأخرى أمام خطوة جديدة في خدمة الإنسان.

الحقيقة أن خدمة الناس وتسهيل حياتهم ليس شعاراً ترفعه حكومة الإمارات في مناسبات احتفالية، بل يمثل سياسة تجد أفعالها في مختلف الإجراءات الإدارية ويتم ملامستها في مختلف القطاعات الخدمية بمعايير ومؤشرات دولية.