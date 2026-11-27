كتب الدكتور مصطفى محمود في كتابه «الله والإنسان» كلاماً عميقاً عن دورة الزمن، وكيف تتبدل الأحكام والقوانين والأفكار والقناعات، أقتبس بعضاً منه: «كان حقاً مشروعاً في الأزمان الغابرة أن يبيع أي تاجر عدداً من العبيد أو يشتريهم علناً في الأسواق..

كان كل من البائع والمشتري مستريحي الضمير، وكانت السلعة البشرية ترضى بنصيبها على أنه قدر! ولكن هذا الحق أصبح باطلاً.. وسقط من حساب القانون.. لأن الزمن نفسه قد سقط من حساب التاريخ.. والناس قد ماتوا وماتت معهم أحكامهم، وظهر ناس جدد بعقول جديدة وموازين جديدة!».

يضعنا هذا الاقتباس أمام حقيقة تاريخية وفلسفية مهمة، وهي أن كثيراً مما نعتبره اليوم من المسلمات، قد يصبح غداً من موروثات الماضي التي يتعجب منها أبناؤنا وأحفادنا، كما نتعجب نحن من بعض ممارسات الأجيال التي سبقتنا.

فمتى ندرك طبيعة دورة الزمن، ونستوعب أن ما كان صالحاً لتنظيم حياة الناس في مرحلة تاريخية معينة، ليس بالضرورة صالحاً لكل زمان ومكان؟ وأن تطور الوعي الإنساني يفرض علينا إعادة النظر في كثير من قناعاتنا وممارساتنا؟

إن إحدى الإشكاليات الكبرى التي تواجه مجتمعاتنا العربية تكمن في محاولة السير نحو المستقبل بعقلية الماضي، والتعامل مع متغيرات العصر بأدوات صنعت لظروف تاريخية مختلفة، حتى أصبح التجديد في نظر البعض تهديداً للهوية، والمراجعة الفكرية خروجاً على المألوف.

وهنا ينبغي أن نفرق بين القيم الأخلاقية والإنسانية التي تحفظ كرامة الإنسان، وبين الاجتهادات البشرية التي ارتبطت بظروف زمانها. فليس كل قديم مقدساً، وليس كل جديد صائباً، وإنما الحكمة في امتلاك القدرة على التمييز بينهما، والشجاعة في تجاوز ما لم يعد ملائماً لحياتنا.

اليوم نتعلم علماً عظيماً يسمى «استشراف المستقبل»، وهو منهج علمي يقوم على دراسة المتغيرات وتحليل الاتجاهات وبناء السيناريوهات المحتملة، بما يساعدنا على اتخاذ قرارات الحاضر في ضوء تحديات الغد وفرصه.

إن أهمية هذا العلم لا تكمن في محاولة معرفة ما سيحدث فحسب، بل في تحرير عقولنا من القيود التي كبلنا بها أنفسنا، وجعلتنا نسير نحو المستقبل ببطء شديد، بينما يشهد العالم تحولات متسارعة تعيد تشكيل الاقتصادات والمجتمعات وأساليب الحياة.

ولعل أخطر ما تواجهه المجتمعات اليوم ليس نقص الموارد والإمكانات، وإنما اتساع الفجوة بين سرعة التحولات العالمية وقدرتها على استيعابها. فالمعرفة التي كانت تتراكم عبر عقود أصبحت تتضاعف في سنوات قليلة، والتكنولوجيا التي كانت ترفاً أصبحت عنصراً أساسياً في قوة الدول ومكانتها.

وفي هذا النفق العربي المظلم، الذي أثقلته الصراعات والجمود الفكري، هناك ضوء يتوهج وينشر نوره ويقود نحو المستقبل، إنه ضوء دولة الإمارات العربية المتحدة.

لقد أدركت القيادة الإماراتية مبكراً أن الزمن عنصر أساسي في معادلة التنمية، وأن نجاح الدول لا يقاس بما تمتلكه من ثروات فحسب، وإنما بقدرتها على توظيفها لبناء الإنسان وإنتاج المعرفة والاستعداد للتحولات الكبرى.

ومن يتأمل التجربة الإماراتية يجد أن استشراف المستقبل لم يعد مجرد مفهوم نظري، بل أصبح جزءاً من فلسفة الحكم والإدارة، يتجسد في تطوير التشريعات، وتنويع الاقتصاد، وإعادة صياغة العلاقات الدولية وفق المصالح المشتركة، والاستثمار في الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة وعلوم الفضاء.

والأهم من ذلك أن الإمارات تقدم نموذجاً لإمكانية الجمع بين الاعتزاز بالهوية الوطنية والانفتاح على العالم، فالهوية الواثقة من نفسها لا تخشى التفاعل مع الثقافات الأخرى، والمجتمع الذي يمتلك جذوراً راسخة يستطيع أن يمد أغصانه نحو آفاق أكثر اتساعاً.

إن مسؤوليتنا تجاه الأجيال القادمة لا تقتصر على توريثها ما أنجزناه، بل تشمل إعدادها للتعامل مع عالم قد تختلف فيه طبيعة الوظائف والاقتصادات والعلاقات الإنسانية عما نعرفه اليوم، ومنحها الحرية الفكرية والأدوات المعرفية اللازمة لصناعة واقعها.

فالوفاء الحقيقي للماضي لا يكون باستنساخه، وإنما بالبناء على إنجازاته وإضافة ما يستحق أن تفخر به الأجيال القادمة.

هنيئاً لشعب يعيش على أرض تتلمس قيادتها جوانب بوابة المستقبل، وتطوّع القوانين والعلاقات والتكنولوجيا لدخوله من أوسع أبوابه، وتؤمن بأن أجمل صفحات تاريخها هي تلك التي لم تُكتب بعد.