حين تشتد الأزمات من حولنا، ندرك أن أعظم ما تملكه الأوطان ما تبنيه من ثقة، وما تغرسه في نفوس أبنائها من وفاء، وما تمتلكه قيادتها من حكمة تحسن بها قراءة المتغيرات وحماية المصالح وصناعة المستقبل.

وفي هذه اللحظات تتجلى حقيقة دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وطنٌ لم تصنع قوته المصادفة، ولم يكن استقراره وليد الظروف، فقد تأسس على اتحاد راسخ، وقيادة حكيمة، وشعب وفيّ، ومؤسسات جعلت من الاستعداد مسؤولية، ومن الإنجاز نهجاً، ومن أمن الإنسان وكرامته أولوية لا تتغير بتغير الأحوال.

لقد علمتنا التجربة الإماراتية أن الحكمة في قيادة الأوطان تتجاوز حسن اتخاذ القرار إلى القدرة على استباق المخاطر، وتهيئة المؤسسات، وحماية المجتمع من آثار الأزمات. وهذا ما يتجسد في نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي جعل من أمن الوطن واستقراره وازدهار شعبه مرتكزات راسخة للمسيرة الوطنية.

وقد جاءت جلسة «بنظهر أقوى»، خلال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات في نوفمبر الجاري، لتؤكد أن تجاوز التحديات الاستثنائية ثمرة جاهزية وطنية تتكامل فيها كفاءة المؤسسات العسكرية والمدنية مع وعي المجتمع وتماسكه، وتستمر معها الخدمات الحيوية ومسارات التنمية.

ولعل ما يبعث على الفخر أن الإمارات، وسط ما يشهده العالم من اضطرابات وتوترات اقتصادية وأمنية، تواصل صناعة الإنجاز دون أن تغفل عن حجم التحديات. فالدولة التي تستثمر في الإنسان، وتنوع اقتصادها، وتطور بنيتها التحتية، وتوسع شراكاتها الدولية، تبني لنفسها قدرة أكبر على الثبات والتكيف.

وقد تأثرت بعض القطاعات خلال عام 2026 بالظروف الإقليمية، ومع ذلك استمرت قطاعات أخرى في النمو، وحققت التجارة الخارجية مستويات تاريخية.

وهنا تكمن القيمة الحقيقية للإنجاز؛ أن يواصل الوطن تقدمه في أوقات تحتاج إلى أقصى درجات الحكمة والجاهزية.

وتشهد أرقام 2026 على هذه القدرة؛ إذ بلغت التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات 2.945 تريليون درهم خلال الأشهر الـ9 الأولى، بنمو 10.1%، وسجلت الصادرات غير النفطية مستوى قياسياً بلغ نحو 706 مليارات درهم، بنمو 21.6%، متجاوزة حاجز 100 مليار درهم خلال سبتمبر وحده.

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 961.9 مليار درهم في النصف الأول، بنمو 0.4%، فيما نمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 1.8%، وارتفعت مساهمتها إلى 79.2% من الاقتصاد الوطني. كما حققت الأنشطة المالية والتأمينية نمواً بنسبة 14.8%، والمعلومات والاتصالات 7.3%.

إنها نتائج تعكس تنوع مصادر القوة الاقتصادية، وتؤكد أهمية السياسات الاستباقية في المحافظة على المكتسبات وسط المتغيرات.

غير أن وراء هذه الأرقام حكاية وطن أعمق من المؤشرات؛ حكاية شعب يرى في أمن الإمارات أمن أسرته، وفي استقرارها مستقبل أبنائه، وفي نجاحها امتداداً لعهد قطعه الآباء على أنفسهم منذ قيام الاتحاد.

فقد غرس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في وجدان الإماراتيين أن الوطن أمانة، وأن الاتحاد مسؤولية، وأن الوفاء يظهر في العمل والمواقف. واليوم يتجدد هذا الإرث في ظل قيادتنا الحكيمة، حين يترجم أبناء الإمارات محبتهم لوطنهم إلى إخلاص في أداء الواجب، ووعي يحمي المجتمع من التضليل والشائعات، وتمسك بالقيم التي تحفظ وحدته وتماسكه.

ومن المهم أن ندرك أن التحديات لا تستهدف الاقتصادات والمؤسسات وحدها؛ فقد تمتد آثارها إلى العقول والمشاعر والثقة المجتمعية. ومن هنا تبرز مسؤولية الأسرة والمدرسة والإعلام وأصحاب الفكر في تحصين الوعي، وترسيخ ثقافة التثبت، وتعزيز الثقة بالمؤسسات، وحماية الأجيال من محاولات بث الفرقة وإضعاف الانتماء.

فالأوطان التي تصون عقول أبنائها، وتغرس فيهم المسؤولية والاعتدال، تعزز أمنها من الداخل، وتمنح وحدتها الوطنية قدرة أكبر على مواجهة المتغيرات.

وتكتمل هذه القوة بنهج إماراتي متزن في العلاقات الدولية، يقوم على الحكمة والحوار وبناء الشراكات، مع الثبات على السيادة والمصالح الوطنية.

وقد أثبتت الإمارات أن المصداقية تُبنى بالمواقف، وأن احترام الدول يتعزز بوضوح سياساتها وكفاءة مؤسساتها وإسهامها في التنمية والاستقرار. وهي قيم تمنح الحضور الإماراتي عمقاً يتجاوز المؤشرات الاقتصادية إلى الثقة الدولية والاحترام المتبادل.

إن الوفاء للإمارات مسؤولية تتجدد مع كل جيل، تبدأ من صدق الانتماء، وتمتد إلى حماية مكتسبات الاتحاد، والمشاركة في بناء المستقبل.

وما أحوجنا اليوم إلى أن نورث أبناءنا وعياً بحجم النعمة التي نعيشها، وإدراكاً بأن الأمن والاستقرار حصيلة تضحيات وجهود وقرارات حكيمة تستوجب أن نصونها بالعمل والمسؤولية.

ستبقى الإمارات، بإذن الله، قوية بحكمة قيادتها، عزيزة بوفاء شعبها، راسخة باتحادها، شامخة بإنجازاتها. وحين تشتد التحديات، تتجدد في وجداننا حقيقة لا تتغير:

أن الوطن الذي أسسه الشيخ زايد على المحبة والوحدة، ويقوده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالحكمة والعزم، ويصون أبناؤه عهده بالوفاء والعمل، يمتلك من أسباب القوة ما يجعله أكثر قدرة على حماية حاضره وصناعة مستقبله. فالإمارات أمانة في أعناقنا، والوفاء لها عهد لا ينتهي، ومستقبلها مسؤولية نصنعها اليوم لتبقى رايتها شامخة في الغد لمستقبل الأجيال التي ستصونها بالأرواح.