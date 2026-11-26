وفي هذه اللحظات تتجلى حقيقة دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وطنٌ لم تصنع قوته المصادفة، ولم يكن استقراره وليد الظروف، فقد تأسس على اتحاد راسخ، وقيادة حكيمة، وشعب وفيّ، ومؤسسات جعلت من الاستعداد مسؤولية، ومن الإنجاز نهجاً، ومن أمن الإنسان وكرامته أولوية لا تتغير بتغير الأحوال.
وقد جاءت جلسة «بنظهر أقوى»، خلال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات في نوفمبر الجاري، لتؤكد أن تجاوز التحديات الاستثنائية ثمرة جاهزية وطنية تتكامل فيها كفاءة المؤسسات العسكرية والمدنية مع وعي المجتمع وتماسكه، وتستمر معها الخدمات الحيوية ومسارات التنمية.
وقد تأثرت بعض القطاعات خلال عام 2026 بالظروف الإقليمية، ومع ذلك استمرت قطاعات أخرى في النمو، وحققت التجارة الخارجية مستويات تاريخية.
وهنا تكمن القيمة الحقيقية للإنجاز؛ أن يواصل الوطن تقدمه في أوقات تحتاج إلى أقصى درجات الحكمة والجاهزية.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 961.9 مليار درهم في النصف الأول، بنمو 0.4%، فيما نمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 1.8%، وارتفعت مساهمتها إلى 79.2% من الاقتصاد الوطني. كما حققت الأنشطة المالية والتأمينية نمواً بنسبة 14.8%، والمعلومات والاتصالات 7.3%.
إنها نتائج تعكس تنوع مصادر القوة الاقتصادية، وتؤكد أهمية السياسات الاستباقية في المحافظة على المكتسبات وسط المتغيرات.
فقد غرس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في وجدان الإماراتيين أن الوطن أمانة، وأن الاتحاد مسؤولية، وأن الوفاء يظهر في العمل والمواقف. واليوم يتجدد هذا الإرث في ظل قيادتنا الحكيمة، حين يترجم أبناء الإمارات محبتهم لوطنهم إلى إخلاص في أداء الواجب، ووعي يحمي المجتمع من التضليل والشائعات، وتمسك بالقيم التي تحفظ وحدته وتماسكه.
فالأوطان التي تصون عقول أبنائها، وتغرس فيهم المسؤولية والاعتدال، تعزز أمنها من الداخل، وتمنح وحدتها الوطنية قدرة أكبر على مواجهة المتغيرات.
وقد أثبتت الإمارات أن المصداقية تُبنى بالمواقف، وأن احترام الدول يتعزز بوضوح سياساتها وكفاءة مؤسساتها وإسهامها في التنمية والاستقرار. وهي قيم تمنح الحضور الإماراتي عمقاً يتجاوز المؤشرات الاقتصادية إلى الثقة الدولية والاحترام المتبادل.
وما أحوجنا اليوم إلى أن نورث أبناءنا وعياً بحجم النعمة التي نعيشها، وإدراكاً بأن الأمن والاستقرار حصيلة تضحيات وجهود وقرارات حكيمة تستوجب أن نصونها بالعمل والمسؤولية.
أن الوطن الذي أسسه الشيخ زايد على المحبة والوحدة، ويقوده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالحكمة والعزم، ويصون أبناؤه عهده بالوفاء والعمل، يمتلك من أسباب القوة ما يجعله أكثر قدرة على حماية حاضره وصناعة مستقبله. فالإمارات أمانة في أعناقنا، والوفاء لها عهد لا ينتهي، ومستقبلها مسؤولية نصنعها اليوم لتبقى رايتها شامخة في الغد لمستقبل الأجيال التي ستصونها بالأرواح.