عالم اليوم يهتم بالأرقام قبل المبادئ، وبالإنجازات العملية قبل القواعد الأخلاقية، ويهتم بالقوة بكل أشكالها قبل احترام القانون العام أو القانون الدولي.

مثلاً لو أي دولة غير إسرائيل قامت بالتسبب في قتل هذا الحجم من المدنيين العزل غير المحاربين، وقامت بتدمير هذا العدد من الأبنية والمدارس والمساجد والكنائس والمستشفيات والجسور، لانعقد مجلس الأمن الدولي في جلسة طارئة وأدانها بموجب القانون الدولي، وطبق عليها مبادئ الفصل السابع من المجلس.

مثلاً لو أي رئيس في العالم اختطف رئيساً من منزله ووضعه في سجن محلي وقرر محاكمته وفق قانون بلاده مثلما فعل دونالد ترامب مع رئيس فنزويلا، لقامت الدنيا ولم تقعد بعد.

مثلاً لو اتهم رئيس مجلس إدارة أي شركة غير إنفيديا (التريليونية) ذات الأهمية غير المسبوقة في عالم الذكاء الاصطناعي بعلاقة غير شرعية داخل جدران شركته لما خرج وعاد في أقل من أسبوعين.

هذا عالم الأقوياء فقط، وليس عالم أي مبادئ أو أي قوانين.