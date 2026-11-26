أكثر ما يؤجّج الخلافات هو تشبث كلا الطرفين برأيه، فكلما طال النقاش، أصبح التراجع عنه أصعب، حتى لو وجد أحدهما في كلام الآخر شيئاً من الصواب. ولعلنا نرى ذلك في اجتماعات العمل، حين يبدأ النقاش حول قرار يمكن تعديله، ثم ينشغل كل طرف بالدفاع عما قاله في أول الاجتماع. هنا قد يتغير مسار النقاش كله بسؤال بسيط: ما الذي يهم كل طرف في هذا القرار؟ مجرد معرفة هذه المعلومة يساعدنا على إدراك ماذا يمكن أن يؤلف بين الطرفين المتنازعين.

ومن أجمل ما ترويه السيرة قصة الحجر الأسود. فحين أعادت قريش بناء الكعبة، تنازعت بطونها على شرف وضع الحجر في موضعه. فأشار النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قبل البعثة، بأن يوضع الحجر في وسط قطعة قماش، ثم تحمل كل فئة طرفاً منها، حتى إذا بلغوا موضع الحجر وضعه بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم. ولعل أروع ما في هذا الحل أنه أتاح لكل قبيلة نصيباً من الشرف الذي أرادته. ولو انحصر النقاش في من يحمل الحجر، لاضطر الجميع بشكل أو آخر إلى قبول فوز طرف واحد.

وقد يبدأ الاتفاق بين الدول من المسألة نفسها التي عمّقت خلافها. ففي عام 1951، وقّعت فرنسا وألمانيا الغربية وأربع دول أخرى معاهدة باريس التي أسست الجماعة الأوروبية للفحم والصلب. وبعد سنوات قليلة من حرب عالمية، صار الفحم والصلب، وهما من ركائز الصناعة الحربية، مجالاً للتعاون تحت إدارة مشتركة. ثم أصبح ذلك التعاون إحدى لبنات الاتحاد الأوروبي. أي صار هناك منفعة متبادلة بين الطرفين أو بين جميع الأطراف. وهذا هو التوجه العالمي منذ ذلك الحين الذي يحاول ربط مصالح الأطراف ببعضها البعض حتى إذا ما دب الخلاف كانت خسارة المصلحة الكبرى المشتركة هي الغالبة أو من تنزع فتيل الخلاف.

وقبل محاولة الاتحاد الأوروبي بقرون عديدة، سوّت معاهدة تورديسياس عام 1494 جانباً من التنافس الضاري بين إسبانيا والبرتغال على التوسع وراء البحار. غير أن رضا الدولتين بالاتفاق يدعونا إلى سؤال آخر: ماذا عن الشعوب التي شمل الاتفاق أراضيها رغم غيابها عن مائدة التفاوض؟

وفي التجارة الدولية، قد يضطر المتفاوضون إلى قبول قواعد قد تقيّد بعض خياراتهم، على اعتبار أنها قد تسهم في انفراجة في العلاقة المتأزمة أو الخلاف الحاد. فمنظمة التجارة العالمية تتيح لأعضائها الاحتكام إلى قواعد متفق عليها عندما يدب الخلاف بين أعضائها. ومع ذلك تبقى لكل دولة حساباتها، وقد تعترض على ما تراه مجحفاً بمصالحها. ولعل هذا ما يجعل القبول بتسوية ممكناً حتى حينما لا يكون هناك حماس كافٍ لذلك. فالمفاوض الذكي هو الذي يقدر مآلات الأمور، عندما يعود بخفي حنين، أو صار كل طرف مضطراً إلى أن يرد بقيود تجارية تفاقم الأزمة بل وتشعل فتيل أزمات جديدة.

ومن واقع عملي محكماً تجارياً، وجدت أن أكثر ما ينزع فتيل الأزمات التجارية بسرعة قياسية مقارنة بدهاليز المحاكم، هو وضع شرط التحكيم التجاري في العقود للتعامل مع أي نزاع ينشأ بين طرفي العقد. وتقوم الفكرة على أن يختار كل طرف من يمثله في هيئة التحكيم ممن تنطبق عليه الشروط ثم يختار الطرفان قاضياً أو رئيساً للهيئة ليفصلوا جميعاً في النزاع الدائر كحل سريع ونافذ لا يمكن الرجوع بعده إلى المحاكم. وهو تجسيد عصري وإرث قديم لفض المنازعات التجارية بعدالة ومهنية.

الوصول إلى حلول مرضية للطرفين مسألة تتطلب حكمة وشيئاً من الفطنة. فلا يعقل أن تسند تلك المهمة للمؤزمين أو «المطبلين» أو المنحازين أو أنصاف موهوبين ثم نتوقع منهم حل المعضلة. ولذلك كانت أروع الحلول الوسط تأتي من الحكماء على مدى العصور. هكذا يَرضَى الخصمان.