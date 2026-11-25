كل محب للرياضة وللسينما لا بد أنه يحب قصة روكي بالبوا، ذلك الملاكم الموهوب والمغمور الذي لم يتوقع أحد أن يتمكن من منافسة بطل العالم، لكنه رفض الاستسلام، وتحدى الظروف، وواصل التدريب بإصرار رغم غياب أي دعم مادي أو فني حتى حصل على فرصته لإثبات نفسه. وقبل أن أقول لماذا لا نريد لأبطالنا أن يكونوا مثله، فإنني أنصح أولئك الذين لم يشاهدوا الفيلم بمشاهدته؛ فهو من تلك الأعمال التي تظل قادرة على إلهامنا مهما مرت السنوات.

قصة روكي طبعاً هي قصة خيالية، ولكنها ليست غير واقعية. فهناك الكثير من الأبطال العالميين والأولمبيين الذين نجحوا في الوصول إلى أعلى المستويات على الرغم من التحديات المؤسسية والمادية وغياب الدعم، وهذه جميعها قصص ملهمة نحترم أبطالها وجهودهم دون شك. ولكن لا أعتقد أنني الوحيد الذي أتساءل كلما قرأت عن مسيرة هؤلاء الأبطال الاستثنائية:

ماذا عن أولئك الذين امتلكوا الموهبة والإرادة، لكنهم لم يتمكنوا من تجاوز العقبات؟ كم بطلاً محتملاً لم نسمع باسمه، لأنه لم يجد من يكتشف موهبته أو يمنحه الفرصة التي يستحقها؟

لهذا السبب تحديداً، ورغم إعجابي بقصة روكي، فإنني لا أريد أن تكون نموذجاً لمستقبل الرياضة الإماراتية.

لا نريد لأبطال الإمارات أن ينجحوا رغم الظروف، بل أن ينجحوا ضمن منظومة توفر لهم الفرص والدعم والرعاية؛ نريد أن نرى أبطالنا يتحدون منافسيهم ويحطمون الأرقام القياسية ويكونون أفضل نسخة يمكن لهم أن يصلوا إليها، لا أن يستنزفوا طاقاتهم في البحث عن فرصة للتدريب أو جهة تتبنى مواهبهم. فالإرادة والمثابرة ستظلان أساس النجاح الرياضي، لكن لا ينبغي أن نضيف إلى صعوبة المنافسة عقبات كان بإمكاننا إزالتها.

هذا ليس مجرد طموح رياضي، بل هو أساس الفلسفة التنموية التي قامت عليها تجربة دولة الإمارات. فمنذ تأسيسها، لم تعتمد دولتنا على الإنجازات الفردية أو الاستثنائية، بل استثمرت في الإنسان، وبنت المؤسسات، ووضعت الخطط التي تتيح تحويل الطموحات إلى إنجازات مستدامة. ونجاحنا في مختلف المجالات لم يكن وليد المصادفة، وإنما ثمرة رؤية بعيدة المدى وعمل مؤسسي متواصل. فلماذا ينبغي أن يكون الأمر مختلفاً في مجال الرياضة؟

قبل أيام، عاد أبطال الإمارات بخمس ميداليات من دورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026»، في أفضل مشاركة للدولة بتاريخ هذه الألعاب.. ذهبيتان لريان ملحان وسعيد عمر، وفضية لأروى علي، وبرونزيتان لعائشة محمد ومعاذ وائل. إنجاز نفخر به جميعاً، لا سيما أنه جاء مصحوباً بتقدم الإمارات 50 مركزاً في الترتيب العام مقارنة بدورة «بوينس آيرس 2018».

وراء هذه الميداليات قصص ملهمة من الموهبة والانضباط والتضحية، ووراءها كذلك مدربون صقلوا قدرات الرياضيين، واتحادات وجهات رياضية أسهمت في إعدادهم ودعمهم، وقبل ذلك كله، أسر آمنت بأبنائها وساندتهم في رحلتهم. وفي عام الأسرة، يجدر بنا أن نتذكر أن رحلة الكثير من الأبطال بدأت بدعم عائلي لمواهبهم، قبل أن يعرفهم الجمهور ويحتفي بإنجازاتهم؛ وهذا ما يجعلني أنظر إلى إنجاز داكار باعتباره أكثر من مجرد حصيلة ميداليات؛ فهو دليل حي على ما يمكن تحقيقه عندما تتكامل جهود الأفراد والمؤسسات، وتتاح للمواهب فرص التطور والمنافسة مع نظرائهم حول العالم.

ومع ذلك، فإن خمس ميداليات، مهما بلغت قيمتها، ليست غايتنا النهائية بطبيعة الحال. لا نريد أن يكون النجاح الرياضي حدثاً استثنائياً، بل نتيجة متوقعة لمنظومة تخطط وتنفذ وتراجع وتطور.

وحتى تنجح هذه المنظومة، لا يبدأ العمل في البطولات الأولمبية أو العالمية، بل من القواعد حيث نكتشف المواهب ونرعاها وندعمها، لتكون جاهزة للمنافسة بعد خمس أو عشر سنوات. ومن ثم نواصل العمل والتطوير جيلاً بعد جيل، ليكون النجاح مستداماً؛ هذه هي الأسس التي قامت عليها الاستراتيجية الوطنية للرياضة، وقد بدأنا نرى ثمارها على أرض الواقع.

ففي الموسم الرياضي الحالي، يشارك أكثر من 13 ألف طالب وطالبة في بطولتي الألعاب المدرسية والجامعية. وحتى نهاية عام 2025، نجحنا في اكتشاف 470 موهبة رياضية واعدة، فيما يستفيد أكثر من 120 رياضياً مصنفاً من برامج دعم رياضة النخبة والمستوى العالي خلال عام 2026. القيمة الحقيقية لهذه الأرقام تكمن فيما تمثله من فرص لاكتشاف المواهب وتطويرها، وبناء مسارات تساعد الرياضيين على الانتقال من المشاركة على مستوى القواعد إلى المنافسة الدولية.

بالتأكيد، لن يصبح كل طفل يمارس الرياضة بطلاً أولمبياً، ولن تتحول كل موهبة نكتشفها إلى ميدالية. لكن هذا ليس مبرراً للتراجع عن الاستثمار في الشباب، بل سبب إضافي لتوسيعه. فكلما اتسعت قاعدة المشاركة، زادت فرص اكتشاف المواهب الاستثنائية، وفي الوقت نفسه نكون قد عملنا على بناء مجتمع أكثر صحة ونشاطاً. وهكذا، فإن الاستثمار في الرياضة لا يقتصر أثره على المنافسات ومنصات التتويج، بل يمتد إلى حياة الناس ومستقبل الأجيال.

لقد شهدنا خلال الفترة الماضية إنجازات مهمة في الألعاب الآسيوية للشباب في البحرين 2025، والألعاب الآسيوية «آيتشي–ناغويا 2026»، والآن في داكار. هذه النتائج تعزز ثقتنا بالمسار الذي نمضي فيه، لكنها لا تعني أن مهمتنا اكتملت. فما زال أمامنا الكثير من العمل لتطوير منظومتنا الرياضية، وتعزيز التنسيق بين مؤسساتها، وضمان ألا تتوقف رحلة موهبة واعدة عند مرحلة معينة بسبب غياب الفرصة أو الدعم المناسب أو عدم وضوح الرؤية.

ونحن نتطلع إلى أولمبياد بريزبان 2032، حيث نستهدف تأهيل أكثر من 30 رياضياً، فإن طموحنا يتجاوز المشاركة في دورة أولمبية بعينها. نريد بناء قاعدة متنامية من الرياضيين القادرين على التأهل للبطولات العالمية والمنافسة مع نظرائهم من جميع أنحاء العالم؛ ولا نريد أن يعتمد مستقبلنا الرياضي على ظهور بطل استثنائي بين حين وآخر.

سأظل معجباً بروكي بالبوا في السينما، وبكل رياضي على أرض الواقع استطاع أن يتغلب على ظروفه ويحقق ما بدا مستحيلاً. لكنني أؤمن بأن هناك قصص نجاح لا تقل إلهاماً: قصص مواهب تم اكتشافها في الوقت المناسب، ووجدت من يؤمن بها، ومؤسسات تعاونت على رعايتها، لتتحول هذه المواهب في النهاية لأبطال ترفع علم وطنها على منصات التتويج.

في دولة الإمارات، نريد أن نكتب قصتنا الخاصة؛ قصة أبطال لا يضطرون إلى خوض معارك خارج ميادين المنافسة حتى يحصلوا على فرصتهم.

فالتحدي الحقيقي ليس أن نصنع بطلاً استثنائياً واحداً، بل أن نبني منظومة تجعل ظهور الأبطال أمراً متكرراً، والنجاح الرياضي إرثاً تتوارثه الأجيال.