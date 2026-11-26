في أواخر القرن الثامن عشر، وبالتحديد في مدينة كونيغسبرغ الألمانية الهادئة، اعتاد السكان النظر من نوافذهم عند الرابعة عصراً ليروا رجلاً نحيلاً يرتدي معطفه الرمادي، ويحمل عصاه، ويخطو بهدوء وثبات في المسار ذاته، كان ذلك الفيلسوف الكبير هو إيمانويل كانط، الذي بلغ من التزامه بنزهته اليومية أن صار أهل مدينته يضبطون ساعاتهم على موعد نزهته، ليُخلَّد ذلك الشارع في الذاكرة ويُعرف لاحقاً باسم «نزهة الفيلسوف».

وقد يختزل البعض هذه المواظبة في صورة نمطية عن الدقة الألمانية الصارمة، غير أن القراءة المتأنية لسيرة كانط تكشف مفارقة لافتة، فالرجل الذي شيّد أكثر الأنساق الفلسفية تعقيداً دون أن يغادر حدود مدينته الصغيرة، كان يدين بخصوبته الذهنية لتلك الساعة اليومية في متنزهه، حيث أدرك بوعي مبكر أن العقل يذبل حين يُحاصر طويلاً بين جدران الغرف وأكداس الورق، وأن الفكرة الأصيلة تحتاج إلى فضاء مفتوح كي تتمدد وتتنفس، وحين كان يغادر مكتبه عند الرابعة، كان يخلع عنه صرامة الباحث، مانحاً ذهنه فرصة إعادة ترتيب شتات المعرفة في صمت، ليتحول المشي العابر إلى مختبر خفي، نضجت فيه أعظم أطروحاته الفكرية التي أعادت صياغة نظرتنا للعالم والمعرفة والأخلاق.

هذا الحدس الفلسفي الذي جعل من شارع كونيغسبرغ مصنعاً للأفكار، جاء المختبر العلمي الحديث ليصادق عليه بلغة الأرقام، فقد كشفت دراسة أجرتها جامعة ستانفورد عام 2014 أن المشي يرفع معدلات الإنتاج الإبداعي وتوليد الأفكار الجديدة، بنسبة تصل إلى ستين بالمئة مقارنة بالجلوس، والأهم أن هذا التوهج الذهني يظل متقداً حتى بعد عودة المرء إلى مقعده، ويكمن تفسير هذه الظاهرة في تحرير العقل من سلطة التوتر، فحين ينشغل الجسد بإيقاع حركي رتيب ومألوف، تتراخى قبضة الرقابة الواعية، وتبدأ الأفكار المتباعدة بالالتئام تلقائياً، كأن انتظام الخطوات يعيد ضبط الإيقاع الداخلي للوعي..!

وتتقاطع تجربة كانط هنا، مع إرث طويل من العقول التي رفضت حبس الفلسفة في الأبراج العاجية والمكاتب المغلقة، ففي أثينا القديمة، حوّل أرسطو المشي في أروقة مدرسته إلى منهج حي للحوار واستنباط المعرفة، حتى عُرف أتباعه بـ «المشائين»، في إشارةٍ بليغةٍ إلى أن الحقيقة تُسفر عن وجهها لمن يرتاد دروبها سيراً وتأملاً، وبعد قرون هرب جان جاك روسو من صخب المجتمعات إلى حضن الطبيعة، ليكتشف في نزهاته المنفردة، أن عقله يصاب بالشلل كلما توقفت قدماه عن المسير، فجعل من خطواته ملاذاً يغسل فيه روحه ويبحث فيه عن الصفاء المفقود، ثم جاء فريدريك نيتشه بنبرته الثائرة، ليعلن أن الأفكار العظيمة لا تولد إلا في الهواء الطلق وأثناء الحركة الحرة، مشككاً في أي فكرة نبتت في عتمة الغرف المغلقة، ومضمّناً هذه الرؤية في كتابه الشهير «هكذا تكلم زرادشت»، حيث جعل من صعود الجبال والسير الطويل الشرط الأساسي لتحرير الفكر..

وعبرت هذه التجربة أسوار الفلسفة لتصل إلى عوالم الأدب والعلم والموسيقى، حيث أدرك المبدعون على اختلاف مشاربهم أن العقل يستعصي على التطويع القسري، وأن البصيرة لا تنضج إلا حين تتحرر من قيد المكان وسكونه، فالحلول المبتكرة والومضات الفنية نادراً ما تولد تحت ضغط الإلحاح خلف المكاتب، بل تتجلى في اللحظة التي يتخلى فيها المرء عن مطاردة الفكرة، ويسلم جسده لخطوات هادئة تحت السماء المفتوحة، إذ يشبه العقل البشري النهر الجاري، يصفو ويزداد عذوبة كلما استمر في التدفق، بينما يأسن ويفقد بريقه حين يطول ركوده، من هنا تغدو النزهة المنتظمة ضرورة وجودية تغذي الفضول، وتنعش الذاكرة بالصور الحية، وتمنح الخيال أجنحة للتحليق بعيداً عن رتابة العمل اليومي وضغوطه المتلاحقة.

إن استحضار سيرة كانط اليوم يكشف مفارقة عميقة في نمط الحياة المعاصر، ففي زمن يقدس السرعة ويحاصر العقول بسيل لا ينقطع من المشتتات الرقمية، بات الجلوس الطويل أمام الشاشات معياراً للإنتاجية، بينما تراجع المشي ليختزل في خطوات متسارعة تفتقر إلى حضور الذهن، ووسط هذا الاستنزاف الذهني، تظل «نزهة الفيلسوف» شاهداً تاريخياً على أن أعمق الأفكار لا تُنتج تحت وطأة العجلة، بل تنضج في تلك المساحات الصامتة التي يتصالح فيها إيقاع الجسد مع حركة الفكر، حين يُترك للعقل هامش حر يتأمل فيه العالم دون قيد أو استعجال، بعيداً عن صرامة الجداول وقسوة الإيقاع السريع، ليستعيد الإنسان قدرته الفطرية على الدهشة والتساؤل.