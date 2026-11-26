في عالم لم تعد الأزمات فيه أحداثاً استثنائية، بل أصبحت جزءاً من إيقاع التحولات الدولية، تكتسب المعرفة معنى يتجاوز كونها مصدراً للتقدم والازدهار، لتصبح شرطاً أساسياً لبقاء الدول وقدرتها على حماية مكتسباتها وصناعة مستقبلها. ومن هذا المنطلق، تأتي قمة المعرفة 2026 التي انطلقت في دبي، تحت شعار «المعرفة: تخطّي الأزمات في عالم متغيّر»، لتطرح سؤالاً جوهرياً: كيف يمكن تحويل المعرفة من رصيد فكري ومؤسسي إلى قوة فاعلة في إدارة الأزمات واستشراف المستقبل؟

القمة، تعكس إدراكاً إماراتياً مبكراً بأن امتلاك الموارد الاقتصادية والتكنولوجية، على أهميته، لا يكفي وحده لضمان الاستقرار والقدرة على مواجهة المخاطر. فالعالم يشهد تداخلاً غير مسبوق بين الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية والمناخية، إلى جانب التحولات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، الأمر الذي يجعل المعرفة والقدرة على إنتاجها وتوظيفها من أهم محددات القوة في النظام الدولي الجديد.

وتكتسب القمة أهمية إضافية من إطلاق نتائج مؤشر المعرفة العالمي لعام 2026، الذي يشمل 195 دولة، ويقدم قراءة لمستويات الأداء المعرفي ومواطن القوة والفجوات التنموية. وقد جاء تصدر دولة الإمارات عربياً في المؤشر، تأكيداً على أهمية الاستثمار المستدام في التعليم والبحث العلمي والابتكار والبنية الرقمية، بوصفها ركائز لبناء اقتصاد قادر على التكيف مع المتغيرات.

ومن اللافت أن القمة لا تحصر المعرفة في بعدها الأكاديمي، وإنما تربطها بقضايا عملية تمس مستقبل المجتمعات، من جاهزية الحكومات لمواجهة الأزمات، إلى الأمن الاستباقي، وإدارة المعلومات، ومكافحة التضليل الإعلامي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرار. وهذه المقاربة تعبر عن انتقال مهم من مفهوم المعرفة باعتبارها تراكماً للمعلومات، إلى اعتبارها قدرة على الفهم، والتحليل، والتوقع، والتصرف.

كما أن تكريم الفائزين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وإبراز إسهاماتهم العلمية والمؤسسية، يرسخ قيمة الاعتراف بالعقول المبدعة، ودورها في خدمة الإنسانية، ويؤكد على أن الاستثمار في الإنسان يظل الاستثمار الأكثر استدامة.

إن الرسالة الأعمق لقمة دبي هي أن الدول لا تُقاس فقط بما تمتلكه من ثروات، بل بما تنتجه من معرفة، وبقدرتها على تحويل هذه المعرفة إلى سياسات ومؤسسات وحلول. فالمعرفة ليست ترفاً في أوقات الاستقرار، ولا استجابة مؤقتة في أوقات الأزمات، إنها بنية أساسية للأمن والتنمية والسيادة وصناعة المستقبل. ومن هنا، فإن الرهان الحقيقي ليس على امتلاك المعرفة فحسب، بل على امتلاك القدرة على إنتاجها وتداولها وتوظيفها.