بعد سنوات من بداية عملها في السينما التقت المطربة فاطمة أحمد شاكر الشهيرة باسم «شادية» بفتى الشاشة الأول آنذاك عماد حمدي لأول مرة في فيلم «أشكي لمين»، الذي أخرجه إبراهيم عمارة سنة 1951.

وقتها كان حمدي مقترناً بالممثلة والمونولوجست فتحية شريف التي كان قد تزوجها في عام 1945 وأنجب منها في العام نفسه ابنه الوحيد نادر، والتي انفصل عنها لاحقاً بسبب وقوعه في غرام دلوعة السينما شادية التي كانت تصغره بعشرين عاماً.

وقع حمدي في غرام شادية خلال رحلة ما عُرف بـ «قطار الرحمة» من القاهرة إلى أسوان، وهي رحلة سيّرها مجلس قيادة ثورة يوليو 1952 في مطلع سنة 1953 وشارك فيها نجوم الفن، من أجل جمع التبرعات للجيش المصري واللاجئين الفلسطينيين، والتعبير عن تأييدهم لثورة يوليو، بمناسبة مرور ستة أشهر على قيامها.

وقتها انتشرت الشائعات والأقاويل وتحدثت الصحف والمجلات عن قرب موعد الإعلان عن زواج النجمين، بينما راح طرفا العلاقة ينفيان الخبر جملة وتفصيلاً، ليتفاجأ الوسط الفني بعقد قرانهما في 21 يوليو 1953 أثناء تصويرهما فيلم «أقوى من حب» للمخرج عزالدين، وليثير زواجهما علامات استفهام كثيرة بسبب فارق السن الكبير بينهما، ناهيك عن أن الكثيرين كانوا يتوقعون زواج شادية من كمال الشناوي بسبب ظهورهما معاً في 12 فيلماً خلال خمس سنوات.

قيل الكثير حول قصة غرام النجمين ومنها خلو حياتهما من الصخب. إذ كان حمدي معروفاً في الوسط الفني بالهدوء والوداعة والرزانة والوقار والابتعاد عن التهريج. وكذا شادية التي كانت وقتها تعيش حياتها بين أسرتها بهدوء واستقرار، ولا تشارك في حياة الفنانين الصاخبة.

كما قيل أن ما جذب شادية نحو حمدي هو شهامة الأخير، والتي تجلت في القفز بملابسه في الترعة لإنقاذها حينما زلقت قدمها وسقطت في الترعة أثناء أدائها أغنية «كسفتيني يا سنارة» ضمن أحداث فيلم «أقوى من الحب».

جملة القول إن النجمين تزوجا في يوليو عام 1953، لكنهما انفصلا في مايو عام 1956 بسبب اختلاف طباعهما بحكم فارق السن، وغيرة حمدي الشديدة عليها التي وصلت إلى حد الاعتداء عليها بالضرب.

وهو ما أفصحت عنه شادية لاحقاً بقولها إنها عاشت مع حمدي أسوأ ثلاث سنوات من عمرها. ويقال إن شادية سارعت بعد طلاقها إلى الملحن محمود الشريف ليلحن لها من كلمات الشاعر الراحل كمال منصور أغنية «حكايتي كانت وياك حكاية» لتروي فيها مشكلاتها مع عماد حمدي وفق توجيهاتها.

وهكذا انتهت قصة واحدة من الزيجات الفنية التي أفردت لها مجلة آخر ساعة صفحاتها للحديث عن تكاليفها. حيث ذكرت أن مهر شادية كان جنيهاً مصرياً واحداً بينما كان مؤخر الصداق 2000 جنيه، وأن جهاز العروسة تكلف نحو 6000 جنيه، وأن شقة الزوجية بلغت تكاليفها نحو 1850 موزعة كالتالي: 300 جنيه قيمة الستائر، و250 جنيهاً قيمة ثلاجة، و300 جنيه قيمة لوحات زيتية، و1000 جنيه قيمة طقم غرفة الاستقبال.

والمعروف أن شادية عاشت قبل زواجها من حمدي قصة حب مع ضابط مصري يدعى فتحي استشهد في حرب فلسطين سنة 1948، كما ربطتها الشائعات بعلاقة غرامية مع الموسيقار فريد الأطرش بسبب انسجامهما في عملين سينمائيين، وبالمثل كثرت الشائعات حول وجود قصة حب بينها وبين كمال الشناوي، لكن الأخير تزوج من شقيقتها عفاف شاكر.

وكشف الناقد الفني طارق الشناوي أن شادية تزوجت زواجاً عرفياً من الصحفي الكبير مصطفى أمين، قائلاً إن الأمر تم الكشف عنه بعد إلقاء القبض على أمين في سنة 1965 بتهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة. أما آخر زيجات شادية فقد كانت من الممثل صلاح ذوالفقار في عام 1964 أو 1965 ودامت لمدة أربع سنوات وانتهت بانفصالهما ودياً.