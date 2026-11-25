هل تعلمون ما هو أكبر مسبب في أسعار وقيم وصعود وهبوط أسواق المال في العالم؟

من أهم اكتشافات عالم الفيزياء العبقري ألبرت آينشتاين، بالإضافة إلى نظرية النسبية، هو رؤيته الفلسفية التي أصبحت قاعدة أساسية في البحوث العلمية، والتي تقول: «لا يوجد مسبب واحد لأي حدث في هذا الكون، إنها مجموعة مسببات لكل منها وزنها النسبي المختلف في التأثير».

أحد أهم المسببات المؤثرة في الأسواق هذه الأيام، عناصر غير عناصر الأداء والحوكمة والأرباح والخسائر، لكن هناك عنصر الأثر الجيوسياسي والقرارات السيادية والدولية التي تؤثر على بيئة ومناخ أي استثمار.

مثلاً شاهدنا صعود وهبوط الأسواق مؤخراً لعدة أسباب:

1 - حرب إيران – أمريكا.

2 - حرب روسيا – أوكرانيا.

3 - عقوبات تصدير الغاز على روسيا، ثم السماح لها بالبيع.

4 - حصار مضيق هرمز.

5 - فشل الجمهوريين في انتخابات المجلسين التشريعيين في الولايات المتحدة.

6 - العلاقة العاطفية لمؤسس شركة إنفيديا مع امرأة اشتبه بأنها جاسوسة صينية، واستقالته، ثم عودته.

7 - عالم غير مستقر في السياسات يؤدي بالضرورة لأسواق مضطربة.