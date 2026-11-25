كثير من الأفكار الجميلة تولد في البيوت، وتكبر على طاولات العمل الصغيرة، ويمنحها شغف أصحابها وإيمانهم بأحلامهم القدرة على الاستمرار رغم التحديات. وفي رحلة تحويل هذه الأفكار إلى مشاريع ناجحة، يخوض الشباب تجارب تتطلب الصبر والمثابرة، وتمنحهم دروساً في العمل والحياة، لكن المسافة بين الطموح وتحقيقه قد تختصرها فرصة واحدة، تفتح أمامهم آفاقاً جديدة، وتساعدهم على اكتشاف مهاراتهم وصقلها، وتعزز ثقتهم بإمكاناتهم وقدرتهم على النجاح والمنافسة.

تجسد مبادرة «الحي الإماراتي» رؤية تؤمن بأن الاستثمار في الشباب يبدأ بمنحهم فرصاً حقيقية لإطلاق طاقاتهم، وتنمية مهاراتهم، واكتساب الخبرات التي تؤهلهم لتحويل أفكارهم إلى مشاريع مستدامة. وتكمن أهميتها في الأثر الذي تتركه هذه التجربة في شخصية رائد الأعمال، بما تعززه من ثقة بالنفس، وقدرة على مواجهة التحديات، وشجاعة في اتخاذ القرارات وتحمل المسؤولية، ويعزز قناعته بقدرته على صناعة مستقبله بدلاً من انتظار الفرص.

ويمتد هذا الأثر إلى المجتمع، حيث يصبح نجاح أحدهم مصدر إلهام لغيره، ويشجع المزيد من أصحاب المواهب على خوض غمار العمل الحر، بما يرسخ ثقافة المبادرة والإنتاج، ويغير النظرة المجتمعية إلى ريادة الأعمال باعتبارها خياراً مهنياً قادراً على صناعة القيمة. وهكذا تتجاوز قيمة الفرصة حدود التجربة الفردية، لتسهم في بناء جيل يمتلك روح المبادرة، ويجد في ريادة الأعمال سبيلاً لتحقيق تطلعاته والمشاركة في صناعة مستقبل وطنه.

وتكتسب المبادرة التي أطلقتها المؤسسة الاتحادية للشباب بُعداً ثقافياً وإنسانياً يتجلى في طبيعة المنتجات التي يقدمها رواد الأعمال الإماراتيون؛ فالعطور والتمور والحرف المحلية تحمل شيئاً من ذاكرة البيوت الإماراتية وأصالتها، وتسافر مع زوار الدولة لتروي في بلدانهم حكايات عن هويتنا وتراثنا.

وتمنح هذه التجربة الشباب فرصة للجمع بين الاعتزاز بجذورهم والانفتاح على العالم، بما يعزز حضور المنتج الوطني وقدرته على المنافسة. ولعل القيمة الأعمق للمبادرة تكمن في استمرارية أثرها، فكل فرصة تفتح الطريق أمام تجربة جديدة، وكل نجاح يمنح الآخرين حافزاً للمضي وراء أحلامهم، ومع اتساع دائرة المستفيدين، تتأكد أهمية هذا النموذج في دعم مستقبل ريادة الأعمال.

مسار:

الأفكار الواعدة تحتاج إلى بيئة تؤمن بها، وفرص حقيقية تمنحها القدرة على النمو والازدهار.