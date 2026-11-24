الوقود الأحفوري يقف عائقاً أمام التوصل إلى اتفاق حقيقي في مؤتمر «كوب 31» في تركيا.

ورغم مد المؤتمر 48 ساعة إضافية من أجل التغلب على نقطة الحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري لم يتمكن مؤتمر المناخ في تركيا من إيجاد صيغة توافقية.

ولم تصل الوثيقة النهائية إلى ذكر أي تعهدات مالية والتعهد بإجراءات لازمة للحد من التغير المناخي، واعتبرت لدى المرافقين المحايدين سبباً لفشل هذا المؤتمر العالمي.

والشيء بالشيء يذكر فإن مؤتمر «كوب 28» الذي انعقد في الإمارات نوفمبر 2023 كان وما زال أهم وأنجح مؤتمر للمناخ حتى الآن.

نجح هذا المؤتمر لعدة أسباب:

1 – لأنه كان بزخم دولة الإمارات.

2– لأنه أُعد له بشكل مسبق بزمن كافٍ.

3 – لأن رئاسته كانت من رجل خبير وعميق وملم بالملف وهو معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، الذي صك لأول مرة عبارة «ضرورة التعهدات المالية من قبل الدول من أجل إثبات جدية التعامل مع المشاكل المناخية».

نجاح أي مؤتمر عالمي تتضارب فيه المصالح العليا والرؤى المختلفة يحتاج إلى إدارة واعية وذكية مدركة لكل هذه التيارات، وقادرة بالحكمة والمرونة على دعم ما يمكن تحقيقه والاتفاق عليه، بدلاً من التوصل إلى طريق مسدود كما حدث في «كوب 31».