قبل واحد وثمانين عاماً، جلس ثلاثة رجال حول طاولة في مدينة يالطا، ليقرروا كيف سيكون شكل العالم بعد الحرب العالمية الثانية.

وقبل أيام جلس ثلاثة آخرون حول طاولة في مدينة شنجن الصينية، ليناقشوا كيف يمكن أن يكون شكل العالم قبل أن تقوده صراعاته إلى حرب عالمية ثالثة.

تغير الرجال، وتغيرت المدن، وتغيرت موازين القوى، لكن السؤال بقي كما هو: هل يستطيع ثلاثة رجال أن يقرروا مصير ثمانية مليارات إنسان؟

في الرابع من فبراير عام 1945، اجتمع الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت، ورئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل، والزعيم السوفييتي جوزيف ستالين، في قصر ليفاديا بشبه جزيرة القرم.

كانت ألمانيا النازية تقترب من الهزيمة، وكانت أوروبا قد تحولت إلى أنقاض، وكان المنتصرون يستعدون لتقاسم مسؤولية إدارة العالم الذي سيخرج من الحرب.

وبعد ثمانية أيام، غادر الثلاثة يالطا، تاركين وراءهم اتفاقات أسهمت في رسم خريطة سياسية جديدة، وفي نشوء عالم انقسم لاحقاً إلى معسكرين، ودخل حرباً باردة استمرت نحو نصف قرن.

في التاسع عشر من نوفمبر 2026، اجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، في مدينة شنجن الصينية. لم تكن هناك حرب عالمية توشك على الانتهاء، وإنما حروب إقليمية تتسع تداعياتها، وصراعات اقتصادية وتكنولوجية تتصاعد، ومخاوف نووية تعيد إلى الذاكرة أكثر صفحات القرن العشرين خطورة.

خرج الزعماء الثلاثة بما سُمي «إعلان السلام». تضمن الإعلان تفاهمات بشأن إصلاح الأمم المتحدة، واستقرار إمدادات الطاقة، والحد من المخاطر النووية، ومواقف تتعلق باختصاص المحكمة الجنائية الدولية. وهي قضايا تكشف حجم المشكلات التي تواجه النظام الدولي، وتطرح سؤالاً عن قدرة القوى الكبرى على الانتقال من إدارة الخلافات إلى معالجة أسبابها.

المفارقة أن يالطا الأولى انعقدت عندما كان المنتصرون يعرفون تقريباً من سيحكم العالم بعد الحرب، بينما انعقدت قمة شنجن في وقت لا يعرف فيه أحد على وجه اليقين كيف سيتوزع النفوذ في السنوات المقبلة.

الولايات المتحدة تريد الحفاظ على موقعها، والصين تواصل صعودها الاقتصادي والتكنولوجي، وروسيا تسعى إلى تثبيت دورها قوةً دولية مؤثرة. ثلاثة أطراف تجمعها مصالح مشتركة، وتفصل بينها خلافات عميقة.

في يالطا، كانت بريطانيا تجلس إلى الطاولة باعتبارها إمبراطورية كبرى، بينما كانت الصين غائبة عن اجتماع الزعماء الثلاثة.

اليوم، غابت بريطانيا عن الطاولة، وأصبحت الصين هي الدولة المضيفة. مفارقة تختصر التحولات التي شهدها العالم خلال ثمانية عقود، وتؤكد أن موازين القوة ليست حقائق أبدية، وأن الدول التي تتصدر المشهد في مرحلة قد تتراجع في مرحلة أخرى. لكن المقارنة تثير سؤالاً أكثر أهمية: هل تتحول شنجن إلى يالطا جديدة، تتفاهم فيها القوى الكبرى على مناطق النفوذ ومصائر الدول الأصغر؟

لم تتضمن النتائج المعلنة للقمة اتفاقاً على تقسيم العالم أو إعادة رسم حدوده. ومع ذلك، فإن مجرد اجتماع قادة القوى الثلاث يوقظ مخاوف الدول التي تخشى أن تصبح مصالحها موضوعاً للتفاوض في غيابها. فأوكرانيا ليست مجرد ملف بين واشنطن وموسكو، وتايوان ليست مجرد قضية بين واشنطن وبكين، والشرق الأوسط ليس مساحة مفتوحة لتفاهمات الآخرين.

لقد تغير العالم منذ يالطا. ظهرت قوى إقليمية جديدة، وتراجعت إمبراطوريات، وأصبحت الاقتصادات متشابكة، ولم تعد الشعوب تقبل بسهولة أن يقرر الآخرون مستقبلها.

لهذا فإن نجاح أي تفاهم دولي جديد لا يقاس بعدد الزعماء الجالسين حول الطاولة، وإنما بقدرته على تحقيق أمن أوسع، واحترام سيادة الدول، وتحويل التعهدات إلى نتائج ملموسة.

ربما تكون شنجن بداية حوار طويل، وربما تبقى لقاءً تاريخياً محدود النتائج. فمن المبكّر أن نمنحها المكانة التي احتلتها يالطا قبل أن نعرف ما ستنتجه من اتفاقات قابلة للتنفيذ.

في يالطا، جلس الثلاثة ليرسموا ملامح عالم خرج من الحرب. وفي شنجن، جلس الثلاثة ليبحثوا عن طريقة تمنع العالم من الانزلاق إلى حرب أوسع. وبين الطاولتين واحد وثمانون عاماً من التاريخ، وسؤال لم يجد العالم إجابته بعد: هل يتعلم الأقوياء من أخطاء من سبقوهم، أم أن التاريخ سيحتاج إلى مأساة جديدة كي يعيد إقناعهم بأن السلام لا يُصنع بتقاسم العالم، وإنما بحمايته من التقسيم؟