في شمال شرق آسيا، هناك دولة مشاغبة لا تكف عن تهديد الأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي، بإجراء التجارب النووية وإطلاق الصواريخ والمسيرات، والتهديدات ضد جاراتها المسالمات، من أجل تحقيق أحلامها الأيديولوجية الثورية.

وبالمثل هنا في منطقتنا دولة مارقة مشابهة، تزرع الإرهاب والفوضى وعدم الاستقرار منذ نحو خمسة عقود، باعتداءاتها وتدخلاتها المتواصلة في شؤون جاراتها لتحقيق أحلامها التوسعية.

أما القاسم المشترك بين الأولى (كوريا الشمالية ذات النظام القمعي الحديدي)، والثانية (جمهورية إيران الإسلامية ذات النظام القمعي الطائفي)، فهو أن كلتيهما غير مكترثتين بالسلام والتنمية وحقوق شعبيهما في العيش الآمن الكريم، وتوجّهان طاقاتهما ومواردهما نحو التسلح والتخريب وعسكرة المنطقتين، ما جعلهما تعيشان في عزلة مريرة، وتخضعان لمقاطعة صارمة من قبل المجتمع الدولي، وبالتالي، تقاسيان أزمات اقتصادية ومعيشية.

ومن الشائع في الإعلام أنه ما كان لهما أن تصمدا وتواصلا البقاء والاستمرارية، لولا دعم اقتصادي وعسكري ودبلوماسي من القطبين الصيني والروسي.

ويتردد أن إيران تواصل عدوانها على دول الخليج العربية بأسلحة وتقنيات ومعلومات استخباراتية مسربة بعضها من بكين وموسكو، معطوفة على مواقف دبلوماسية داعمة لسياساتها في مجلس الأمن الدولي، فإن كوريا الشمالية تعيش برئة صينية ــ روسية.

ولئن كانت الصورة واضحة لنا في الحالة الخليجية، كوننا نعيش وسطها، فإن تفاصيل الحالة الكورية ربما تكون غائبة عن الكثيرين، وتحتاج لبعض التوضيح، خصوصاً وأن كافة التقارير تشير إلى نشوء نوع من التنافس بين بكين وموسكو على كوريا الشمالية وزعيمها «كيم جونغ أون».

وما قيام الروس والصينيين مؤخراً، وبفارق شهر واحد فقط، على افتتاح جسور جديدة تربط بلديهما بكوريا الشمالية، إلا مؤشر واضح على هذا التنافس.

فالصين مثلاً أكملت منذ عام 2014 بناء جسر فوق «نهر يالو»، لربط أراضيها بأراضي كوريا الشمالية، لكنه ظل مغلقاً مذاك (لأن بيونغيانغ تقاعست عن بناء شبكة الطرق الداخلية المؤدية إلى الجسر كي تحمل بكين تكاليف بنائها)، ولم يفتتح رسمياً إلا مؤخراً، أي بعد أن شعرت بكين أن الأمور تمضي تحت ناظريها نحو تزايد النفوذ الروسي في جارتها الكورية، خصوصاً منذ أن بدأت بيونغيانغ بإرسال قواتها إلى روسيا لمساعدة الأخيرة في حربها ضد أوكرانيا، وتخفيف الضغط على الجيش الروسي، لا سيما بعد تزايد قدرة أوكرانيا على إيصال تبعات الحرب إلى عمق الأراضي الروسية، بعيداً عن خطوط المواجهة.

وبكلام آخر، أدركت بكين أهمية مجاراة موسكو في مساعيها لكسب ود كيم جونغ أون، قبل أن يضعف نفوذها في بلد تشترك معه في حدود يبلغ طولها 800 ميل.

من ناحية أخرى، افتتحت روسيا في أوائل سبتمبر المنصرم، جسراً جديداً يربطها بكوريا الشمالية، ويمتد بطول 11 ميلاً فوق «نهر تومين»، وأطلقت عليه اسم «جسر ياكوف نوفيتشينكو»، تخليداً لذكرى الضابط السوفييتي نوفيتشينكو، الذي أصيب بجروح بالغة وفقد ذراعيه جراء هجوم بقنبلة يدوية في أربعينيات القرن الماضي، حينما كان مكلفاً بحماية مؤسس كوريا الشمالية «كيم إيل سونغ» (جد الرئيس الحالي).

هذا علماً بأن هذا المشروع هو من ثمار قمة بوتين ــ كيم التي استضافتها بيونغيانغ في يونيو 2024، وتم تنفيذه بسرعة قياسية، ليعمل جنباً إلى جنب مع جسر سككي قائم بين البلدين منذ عام 1959. ووقت افتتاح الجسر الجديد في حفل حماسي، ألقى رئيس الحكومة الروسية «ميخائيل ميشوستين» كلمة قال فيها:

«نحن نرسخ أساساً موثوقاً لتعاون أوثق بين بلدينا. إنه طريق يفتح المجال لحوار صريح ومثمر، ويقرب بين شعبينا، ويزيد من وتيرة الزيارات واللقاءات، ويتيح التعرف إلى تاريخ وتقاليد بعضنا البعض».

إن دبلوماسية الجسور هذه، إنْ صحت التسمية، منحت الزعيم الكوري الشمالي وضعاً متميزاً غير مسبوق، وجعلته مركز اهتمام الروس والصينيين معاً، وهو الذي عاش معزولاً ومشكوكاً في قدراته القيادية والعقلية.

وفي هذا السياق، قرأت لروبرت كينغ المبعوث الأمريكي السابق لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية، ما يفيد بأن سعي القطبين الصيني والروسي لخطب ودّ كيم جونغ أون، جعل الأخير منتشياً، وغير مكترث اليوم لتكرار سابقة القمة التي جمعته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يونيو 2018، في إشارة إلى ما قاله ترامب في أغسطس من هذا العام، من أنه سوف يعقد قمة أخرى مع نظيره الكوري الشمالي، وأن ترتيبات اللقاء قيد الإعداد.