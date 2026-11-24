وبالمثل هنا في منطقتنا دولة مارقة مشابهة، تزرع الإرهاب والفوضى وعدم الاستقرار منذ نحو خمسة عقود، باعتداءاتها وتدخلاتها المتواصلة في شؤون جاراتها لتحقيق أحلامها التوسعية.
أما القاسم المشترك بين الأولى (كوريا الشمالية ذات النظام القمعي الحديدي)، والثانية (جمهورية إيران الإسلامية ذات النظام القمعي الطائفي)، فهو أن كلتيهما غير مكترثتين بالسلام والتنمية وحقوق شعبيهما في العيش الآمن الكريم، وتوجّهان طاقاتهما ومواردهما نحو التسلح والتخريب وعسكرة المنطقتين، ما جعلهما تعيشان في عزلة مريرة، وتخضعان لمقاطعة صارمة من قبل المجتمع الدولي، وبالتالي، تقاسيان أزمات اقتصادية ومعيشية.
ويتردد أن إيران تواصل عدوانها على دول الخليج العربية بأسلحة وتقنيات ومعلومات استخباراتية مسربة بعضها من بكين وموسكو، معطوفة على مواقف دبلوماسية داعمة لسياساتها في مجلس الأمن الدولي، فإن كوريا الشمالية تعيش برئة صينية ــ روسية.
وما قيام الروس والصينيين مؤخراً، وبفارق شهر واحد فقط، على افتتاح جسور جديدة تربط بلديهما بكوريا الشمالية، إلا مؤشر واضح على هذا التنافس.
فالصين مثلاً أكملت منذ عام 2014 بناء جسر فوق «نهر يالو»، لربط أراضيها بأراضي كوريا الشمالية، لكنه ظل مغلقاً مذاك (لأن بيونغيانغ تقاعست عن بناء شبكة الطرق الداخلية المؤدية إلى الجسر كي تحمل بكين تكاليف بنائها)، ولم يفتتح رسمياً إلا مؤخراً، أي بعد أن شعرت بكين أن الأمور تمضي تحت ناظريها نحو تزايد النفوذ الروسي في جارتها الكورية، خصوصاً منذ أن بدأت بيونغيانغ بإرسال قواتها إلى روسيا لمساعدة الأخيرة في حربها ضد أوكرانيا، وتخفيف الضغط على الجيش الروسي، لا سيما بعد تزايد قدرة أوكرانيا على إيصال تبعات الحرب إلى عمق الأراضي الروسية، بعيداً عن خطوط المواجهة.
وبكلام آخر، أدركت بكين أهمية مجاراة موسكو في مساعيها لكسب ود كيم جونغ أون، قبل أن يضعف نفوذها في بلد تشترك معه في حدود يبلغ طولها 800 ميل.
هذا علماً بأن هذا المشروع هو من ثمار قمة بوتين ــ كيم التي استضافتها بيونغيانغ في يونيو 2024، وتم تنفيذه بسرعة قياسية، ليعمل جنباً إلى جنب مع جسر سككي قائم بين البلدين منذ عام 1959. ووقت افتتاح الجسر الجديد في حفل حماسي، ألقى رئيس الحكومة الروسية «ميخائيل ميشوستين» كلمة قال فيها:
«نحن نرسخ أساساً موثوقاً لتعاون أوثق بين بلدينا. إنه طريق يفتح المجال لحوار صريح ومثمر، ويقرب بين شعبينا، ويزيد من وتيرة الزيارات واللقاءات، ويتيح التعرف إلى تاريخ وتقاليد بعضنا البعض».
وفي هذا السياق، قرأت لروبرت كينغ المبعوث الأمريكي السابق لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية، ما يفيد بأن سعي القطبين الصيني والروسي لخطب ودّ كيم جونغ أون، جعل الأخير منتشياً، وغير مكترث اليوم لتكرار سابقة القمة التي جمعته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يونيو 2018، في إشارة إلى ما قاله ترامب في أغسطس من هذا العام، من أنه سوف يعقد قمة أخرى مع نظيره الكوري الشمالي، وأن ترتيبات اللقاء قيد الإعداد.