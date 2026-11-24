كانت أنفاس الخريف الأولى تتسلل بين أغصان الأشجار، تهمس لأوراقها وتداعب أطرافها بإلحاح خفي، فيستسلم بعضها ويتهاوى إلى الأرض، فيما تظل الأخريات متشبثات بأغصانها، تجادل ذلك الحفيف الماكر الذي لا يقطع سكون المكان سواه، فيما كان بردها يتغلغل في معطفي ويلسع أطراف أصابعي، كأنها تحاول استدراجي أنا الآخر إلى حوارها اللاسع.

كان ذلك يوم أحد، قبل نحو عام، كنت أعبر حديقة هايد بارك في لندن مشياً من أكسفورد ستريت إلى نايتس بريدج، حين مررت بركن المتحدثين، حيث اعتادت الجموع أن تلتقي كل أحد، فوجدته يكاد يخلو من روّاده.

أعادتني الذكرى إلى زيارتي الأولى قبل نحو 30 عاماً، حين كان الركن يعج بالمتحدثين والمستمعين، وتتداخل فيه النقاشات بين غرباء قرّبت بينهم مسافة الحوار، وإن باعدت بينهم مسافات الفكر.

آنذاك، لم تكن تفصل المتحدث عن جمهوره سوى بضعة أمتار، لكنها كانت كافية لامتحان الأفكار، صائبها وسقيمها. يقف الرجل ليقول ما يشاء، فيجد من يوافقه أو يعارضه، ومن يطالبه بالدليل أو يكشف ضعف حجته. وقد يغادر منتصراً لرأيه، أو ينصرف وقد دُحضت آراؤه أمام الجميع. تلك المواجهة المباشرة هي ما منح ذلك المقام قيمته، بصرف النظر عما كان يُقال فيه.

أما اليوم، فقد اتسعت فضاءات التعبير وتعددت منابرها، وتجاوزت الكلمة حدود المكان والزمان. باتت الأفكار تنتقل بين الناس والمجتمعات في لحظات، وتبلغ الآلاف قبل أن تخضع للتمحيص أو يتبين صوابها من خطئها، ففي هذا الفضاء الواسع، تتجاور الآراء الرصينة مع الادعاءات الواهية، لكن كل منها يجد طريقه إلى جمهوره.

ومع امتداد مسافات الكلمة، تبرز أهمية التمييز بين حرية الرأي وجرم الإساءة. فالنقد يفتح باباً للاختلاف، أما التجريح فيتجاوزه. وقد يُدحض الرأي بالحجة، لكن الإساءة تخلّف أثراً لا تمحوه المبررات، لا سيما إن مسّت ما يعتز به الناس من قيم وقامات وانتماءات.

ولا تعفي حرية التعبير صاحبها من تبعات كلماته؛ فالقانون يرسم المسافة بين حرية التعبير والإساءة، ويحفظ الحقوق، ويحاسب حين تتجاوز الكلمة حدود الاختلاف.

غير أن ما يُحسم بالقانون لا يُحسم بالضرورة في النفوس؛ فقد تُطوى صفحة الإساءة دون أن تُمحى سطورها من الذاكرة. أما العفو فيبقى شأناً آخر، تتجلى فيه مروءة الإنسان حين يملك حق المحاسبة، فيختار الصفح.

وهكذا، وإن اتسع للحديث المقام، فليس بالضرورة أن يتسع معه للإنصاف المقال. يبقى للإنسان حق الكلام، وللآخرين حرية الإصغاء أو الإعراض. وبين أن نتجاوز عما قيل وأن نمنح قائله مقام التقدير، مسافة لا تختصرها فضيلة العفو.

وللمسافة صلة.