هناك صور كثيرة تتمنّع على النسيان، يستبقيها القلب وتحتفظ بها الروح، حتى تغدو جزءاً من ملامحنا، ونبرة أصواتنا، وإيقاع خطواتنا؛ صورٌ لا نستطيع تجاوزها، لا لأن الزمن توقّف عندها، بل لأن شيئاً من أرواحنا ما زال يقيم فيها.

ومن بين تلك الصور، تعود بي الذاكرة إلى الثاني من ديسمبر، حين شاءت الأقدار، ومن غير سابق تخطيط، أن نحتفي بعيد الاتحاد وسط عُباب البحر، في شتاء لم نكن نعلم أنه سيترك في أرواحنا ذكرى لا تُمحى. انطلقنا بقارب متوسط الحجم من أحد موانئ أبوظبي، تحيط بنا يخوت وقوارب مختلفة الأحجام.

وما هي إلا دقائق حتى انحسر ستار الصمت عن وجه البحر لتبدأ سيمفونية الفرح، حيث تآلفت نبضات القلوب قبل أن تتعانق الأصوات، وكأن الوطن يعزف في أرواحنا لحناً لا يعرف النهاية.

«عيشي بلادي، عاش اتحاد إماراتنا».

كانت سيمفونية وطنية عفوية، بلا مايسترو يقود إيقاعها، ولا اتفاق مسبق يجمع أصحاب القوارب، ولم يكن ثمة من يضبط دخول الأصوات وخروجها في تلك المعزوفة العجيبة؛ ومع ذلك، بدا المشهد وكأن الجميع يعرف متى يبدأ اللحن، ومتى يصمت، وكيف تتعانق الأصوات في انسجام مدهش.

وفي تلك اللحظة، لم أكن أستمع إلى نشيد وطني فحسب، بل كنت أشهد أيضاً معنى الاتحاد كما لم أقرأه من قبل في كتاب، ولم أسمعه في خطاب. وجوه لا يعرف بعضها بعضاً، وأعمار مختلفة، وأصوات لم تتدرّب على الإنشاد معاً، ولكنها التقت جميعاً على محبة وطن واحد، وقْف عليه كل حب، وكل تعلُّق وجداني من القلب.

وتساءلت: ما الذي يجعل هذا الانسجام بين المحتفلين ممكناً دون ترتيب مسبق؟ لعلّ الإجابة تكمن في أن الاتحاد، حين يستقر في وجدان الإنسان، لا يعود بحاجة إلى من يذكّره أحد بمعناه. وهنا يعود بي الفكر إلى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وإلى قوله: «هوايتي الشخصية شيء واحد، هو أن أغرس وأبني وأجني الثمار».

فقد أدرك زايد الخير أن بناء الأوطان لا يكتمل بالعمران والمؤسسات وحدها، بل أيضاً ببناء الإنسان، وغرس القيم التي تبقى راسخة في النفوس، واليوم، ونحن نجني ثمار ذلك الغرس، ندرك أنّ أعظم ما تركه الشيخ زايد لم يكن فقط اتحاد أرض وحدود، بل أيضاً اتحاد قلوب ووجدان، تتوارثه الأجيال، كما تتوارث أسماءها وحكاياتها.

فيا زايد الخير، على إيقاع اتحادك أبحرنا، وعلى نهج حكمتك نمضي، ومن غرس يديك نجني ثمار المجد والحضارة. وسنظل، بإذن الله، نُبحر في عُباب التحدّيات، لا نهاب أمواجها، بل نصنع منها سبيلاً إلى المجد والرُّقي؛ فما بدأته حلماً أصبح وطناً يحوّل التحديات إلى إنجازات، ويعزف للعالم سيمفونية اتحاد تتوارث الأجيال ألحانها.