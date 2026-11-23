تكتسب القيادة قوتها حين تعرف ما يشغل الناس، وتجعل الاستجابة لاحتياجاتهم مسؤولية تتابعها حتى تتحقق. من هنا تأتي قيمة الميدان في تجربة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم؛ فحضوره بين المواطنين يمنحه معرفة أدق بأولوياتهم، ومتابعته المشاريع تربط القرار بمسؤولية التنفيذ.

وفي هذا الجمع بين القرب والمتابعة، تتضح طريقة في الحكم تبدأ من حياة الناس، وتعود إليها لتقيس جدوى ما أُنجز، فالوظيفة، واستقرار الأسرة، وسهولة الوصول إلى الخدمات، هي ما يمنح التنمية معناها في كل بيت.

من هذه الزاوية، تتصل نتائج اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين بمتابعة الخط الأزرق للمترو. فدعم تأسيس نحو 1500 أسرة عبر «أعراس دبي»، وتوفير فرص العمل، وتيسير التنقل، تلتقي في غاية واحدة هي استقرار الحياة اليومية.

المواطن يعيش هذه الاحتياجات مجتمعة، وإن توزعت على جهات حكومية متعددة؛ والقيادة القريبة منه تستطيع أن تراها بالصورة نفسها، فتصل بين السياسات التي تخدمه، وتمنحها اتجاهاً واضحاً.

وتحتاج هذه النظرة إلى متابعة تحميها عند التنفيذ. فالميدان يتيح معاينة ما أُنجز، وتدارك العوائق، وتحديد المسؤولية عند معالجتها؛ فتظل الجودة والمواعيد التزاماً واضحاً أمام فرق العمل. هذه الصلة بين معرفة الناس والعناية بتفاصيل المشاريع عرفتها دبي مع الشيخ راشد بن سعيد، ورسّخها الشيخ محمد بن راشد.

وحين يمارسها حمدان، يستمر إرث إداري تتجدد وسائله وتبقى غايته خدمة الناس؛ فالمشروع يظل مسؤولية قائده حتى تتحقق فائدته.

ويكتمل هذا النهج بالقرب الإنساني. ففي مشاركات حمدان الرياضية وصلته بالشباب، وفي مبادراته، ومنها «تحدي دبي للجري» على شارع الشيخ زايد، وفي حضوره أعراس العائلات خلال اليومين الماضيين، تنمو علاقة لها دفؤها واستمرارها.

ومشاركة الفرح قيمة قائمة بذاتها؛ تبقى في ذاكرة الأسرة، وتشعرها بأن مناسباتها محل تقدير. هذه الألفة تعزز الثقة، وتجعل العلاقة بالقيادة جزءاً طبيعياً من حياة المجتمع، بما فيه من طموحات واهتمامات وروابط تجمع أجياله.

لذلك يمكن فهم القرارات التي تلامس الناس في ضوء هذا الحضور المتصل بينهم. من يعرف تفاصيل الحياة، ويتابع تنفيذ ما يخدمها، تكون أولوياته أقرب إلى حاجاتهم، ويصبح أقدر على تقدير ما يستحق التعجيل والاهتمام. وتلك هي «قيادة الميدان» في تجربة حمدان، أن يبدأ العمل من الناس، وأن يعود إليهم أثره، في فرصة تتحقق، وخدمة تتيسر، وحياة تستقر.