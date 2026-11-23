في كل المؤسسات والهيئات العامة، أو حتى في المجمعات التجارية والمستشفيات وغيرها، يوجد مكتب وعليه موظف وظيفته استقبال القادمين من الخارجين، أو تلقي مكالماتهم.

وظيفة هذا الموظف مع الأسف ينظر إليها بأنها أدنى الوظائف من حيث المؤهل والتأهيل، لذلك فكل من لم يتأهل للوظائف العليا، وظفوه في الاستقبال، بل الشخص نفسه يقول بعد أن ييأس من الحصول على الوظيفة، وظفوني حتى لو في مكتب الاستقبال.

صحيح أن هذه الوظيفة لا تحتاج إلى مؤهلات عالية، لكنها في نظري تحتاج إلى لياقة شخصية خاصة، وإلى التدريب وإلى نوع من الثقافة الراقية.

إن مكتب الاستقبال حقيقة هو واجهة المؤسسة، فإذا فشل الموظف في إرشاد الزائر فشلت المؤسسة في أداء رسالتها، لأن هذا الموظف البسيط الذي يستقبل كل داخل وكل طالب حاجة، يجب أن يكون بشوشاً، لا يستقبل زوار المؤسسة أو المستشفى بوجه عبوس بسبب مشاكل عائلية صادفته قبل أن يخرج من بيته، وأن يكون لبقاً بحيث ينزّل كل زائر منزلته، فالزوار منهم الشيوخ ومنهم الوزراء ومنهم المديرون ومنهم العلماء ومنهم كبار السن، لكل من هؤلاء مقام، ولكل منهم مطلب، وقد يكون الزائر مريضاً في حاجة إلى توجيهه مباشرة من غير انتظار.

تختلف مؤسسة عن مؤسسة، فاستقبال الوزارات والمؤسسات الكبيرة والمستشفيات والشرطة غير مكتب إدارة مصنع صغير.

موظف الاستقبال في مثل هذه المؤسسات الكبيرة، يجب أن يكون ملماً بطبيعة المؤسسة بالتفصيل، وإلا فإنه يضلّل المُراجع، ويجب أن يكون شخصاً يحب الحركة، لأن المُراجع قد لا يستطيع أن يصل إلى الجهة المطلوبة، لأن شرح الموظف غير كافٍ.

وعلى سبيل المثال: يأتي مُراجع أو يتصل وسؤاله عن الطلاق، فيحوله إلى قسم التصديقات في المحكمة، أو أن سؤاله هل يمكن أن يتزوج أونلاين فيقول نعم، في حين أن المسألة فيها تفصيل، مثال آخر مريض في المستشفى كبير في السن يوجهه من يقف في الاستقبال إلى جهة ما من غير أن يشرح له إلى أي موظف يتجه، فيتيه في الممرات، ثم لما يرجع إليه يقول له، انتظر دورك، في حين أنه من كبار السن وله معاملة خاصة. أعتقد أن رسالتي وصلت شكراً لمن يتفهم الوضع.